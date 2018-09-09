Türkiye A Milli Takımı, İsveç karşısında! 562. kez…

A Milli Futbol Takımı, İsveç ile yarın deplasmanda yapacağı UEFA Uluslar B Ligi 2. Grup ikinci maçıyla 562. kez sahaya çıkacak.

Türk Milli Takımı, 95 yıllık tarihinde 294’ü resmi, 267’si özel geride kalan 561 maçta, biri hükmen olmak üzere 211 galibiyet aldı, 131 defa berabere kaldı, 219 kez de rakiplerine yenildi.

Ay-yıldızlı ekip, 240’ı deplasmanda, 241’i evinde, 80’i de tarafsız sahada olmak üzere bu maçlarda 3’ü hükmen galibiyetten olmak üzere toplam 738 gol attı, kalesinde 814 gol gördü.

A Milli Takım, bugüne kadar 87 farklı ülke milli takımıyla mücadele etti. Milliler, 561 karşılaşmanın 481’ini Avrupalılarla, 31’ini Asyalılarla, 23’ünü Amerikalılarla, 23’ünü Afrikalılarla, 3’ünü de Okyanusya temsilcileriyle yaptı.

HÜKMEN GALİBİYET VE KOSOVA MAÇI

A Milli Futbol Takımı, geride kalan 561 maç içinde birini hükmen kazandı.

Türkiye ile Yunanistan arasında 17 Kasım 2015 tarihinde İstanbul’daki Başakşehir Fatih Terim Stadı’nda yapılan özel müsabaka 0-0 sona erdi. Bu müsabakadan 6 ay sonra FIFA, Yunanistan’ın kural dışı futbolcu oynattığı gerekçesiyle karşılaşmayı Türkiye lehine 3-0’lık skorla tescil etti.

Öte yandan, Türkiye’nin 21 Mayıs 2014 tarihinde deplasmanda Kosova ile yaptığı ve 6-1 kazandığı özel maç, söz konusu tarihte Kosova’nın UEFA ve FIFA üyesi olmaması nedeniyle değerlendirmeye alınmadı.

LUCESCU DÖNEMİNDEKİ 13. KARŞILAŞMA

A Milli Futbol Takımı, teknik direktör Mircea Lucescu dönemindeki 13. maçına İsveç karşısında çıkacak.

Ay-yıldızlı ekip, Rumen teknik adam idaresinde oynadığı 12 maçta 3 galibiyet alırken, 5 kez mağlup oldu, 4 kez de eşitliği bozamadı.

Lucescu yönetiminde oynadığı 5’i resmi, 7’si özel 12 maçta 14 kez rakiplerinin filelerini havalandıran Türkiye, kalesinde ise 20 gol gördü.

2018’DEKİ İKİNCİ RESMİ MAÇ

Ay-yıldızlı ekip, İsveç karşılaşması ile 2018 yılındaki ikinci resmi maçını oynayacak.

Milli takım, 2018’de oynadığı 5 hazırlık maçında 2 galibiyet ve 3 beraberlik alırken, oynadığı tek resmi maçta ise mağlup oldu. Bu maçlarda 9 gol atan milliler, kalesinde ise 8 gole engel olamadı.

Bu yıl oynadığı ilk karşılaşmada Antalya’da İrlanda Cumhuriyeti’ni 1-0 mağlup eden milliler, deplasmanda Karadağ ile 2-2 berabere kaldı, İstanbul’da ise İran’ı 2-1 yendi. Milli takım, haziran ayında İsviçre’de oynanan maçta Tunus ile 2-2, deplasmanda da Rusya ile 1-1 berabere kaldı. Ay-yıldızlı ekip, UEFA Uluslar Ligi’nde ise Rusya’ya Trabzon’daki müsabakada 2-1 mağlup oldu.

MİLLİ TAKIMIN EYLÜL KARNESİ

Milli takım, eylül ayında bugüne kadar 66 maça çıktı. Milliler, bu maçların 27’sini kazanırken, 23 müsabakadan yenilgiyle ayrıldı. 16 maç ise beraberlikle sona erdi.

Türkiye, eylül ayında oynadığı maçlarda 102 gol atarken, kalesinde 93 gol gördü. Milli takımın aldığı 22 yenilginin 18’i 1992’ye kadar yaşandı. Milli takım o tarihten sonra oynadığı eylül maçlarında ise sadece beş kez yenildi. Eylül maçlarının en farklı galibiyetini 5-0’lık skorla 1997’de San Marino ve 2013’te Andorra karşısında alan milliler, en farklı eylül yenilgilerini ise 1926’da 6-1’le Polonya ve 1982’de 5-0’la Macaristan karşısında yaşadı.