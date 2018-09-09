Mancini, İtalya’yı Galatasaray’ın eski yıldızı Bruma için uyardı!

UEFA Uluslar Ligi’nde Portekiz ile karşılaşacak İtalya’da teknik direktör Roberto Mancini, zorlu maç öncesinde açıklamalarda bulundu.

”RONALDO YOK AMA BRUMA VAR”

Galatasaray’da birlikte çalıştığu Bruma hakkında övgü dolu sözlerde bulunan Mancini, ”Portekiz’de Ronaldo yok ama Bruma var. Bruma ile Galatasaray’da birlikte çalışmıştım. Kontra ataklarda çok tehlikeli bir oyuncu. Çok teknik bir oyuncu. O yüzden bence Portekiz’in sistemi değişmeyecektir.” dedi.

”GÖRMEK İSTEDİĞİMİZ İTALYA DAHA GELMEDİ”

İtalya Milli Takımı’nı da değerlendiren Mancini, ”İtalya için en doğru oyun sistemini bulmaya çalışıyoruz. Biraz daha sabretmek lazım. Görmek istediğimiz İtalya daha gelmedi. Yakında gelmesini umuyoruz.” diye konuştu.