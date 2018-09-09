İsveç Türkiye maçı ne zaman? Uluslar Ligi maçı hangi kanalda saat kaçta?

Türkiye Uluslar Ligi ikinci maçında İsveç karşısına çıkıyor. B Ligi 2. grupta yer alan A Milli Futbol Takımı'mız bu kez hanesine 3 puanı yazdıran taraf olmak istiyor. Rakibimiz İsveç ise ilk kez Uluslar Ligi maçına çıkacak. illi takımımız sahadan galibiyet ile ayrılabilecek mi merak ediliyor. Bir diğer merak konusu ise “İsveç Türkiye hangi kanalda, saat kaçta?” İşte, Uluslar Ligi maçı hakkında tüm detaylar…

İSVEÇ TÜRKİYE NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

A Milli Takımımız ile İsveç'in karşı karşıya geleceği UEFA Avrupa Uluslar Ligi mücadelesi 10 Eylül Pazartesi günü oynanacak. İsveç'in Solna kentindeki Friends Arena'nın ev sahipliği yapacağı karşılaşma TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

A Milli Takımımız, İsveç maçının son provasını yaptı https://t.co/7uIAB6zblw pic.twitter.com/IVnrUkpEJK — Milli Takımlar (@MilliTakimlar) 9 Eylül 2018

TÜRKİYE İSVEÇ 11. KEZ KARŞI KARŞIYA

Türkiye'nin yarın İsveç'le yapacağı UEFA Uluslar B Ligi mücadelesiyle, iki ülke A milli futbol takımları 11. kez karşı karşıya gelecek.

İki ülke milli takımları arasında 5'i resmi, 5'i özel geride kalan 10 maçta Türkiye 4, İsveç 2 galibiyet alırken, 4 maçta da eşitlik bozulmadı.

Türkiye bu maçlarda 12 gol atarken, kalesinde ise 11 gol gördü.