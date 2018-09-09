İşte Spor Toto Süper Lig’de 5. haftanın programı!

Milli aranın ardından heyecanın kaldığı yerden devam edeceği Spor Toto Süper Lig’de 5. haftanın programı da belli oldu. İşte 5. haftanın programı:

14 Eylül Cuma

20.00 Galatasaray – Kasımpaşa

15 Eylül Cumartesi

17:00 MKE Ankaragücü- Akhisarspor

20:00 Göztepe- Kayserispor

20:00 Beşiktaş – Evkur Yeni Malatyaspor

16 Eylül Pazar

17.00 Demir Grup Sivasspor – BB Erzurumspor

17:00 Medipol Başakşehir – Antalyaspor

20:00 Çaykur Rizespor – Bursaspor

20:00 Atiker Konyaspor – Fenerbahçe

17 Eylül Pazartesi

20:00 Aytemiz Alanyaspor – Trabzonspor

Öte yandan TFF, Spor Toto Süper Lig’de ilk yarının sonuna kadar olan fikstürü belirledi. Açıklamada “Ziraat Türkiye Kupası’nda oluşacak eşleşmeler, yayın programında yaşanabilecek değişiklikler ve mücbir sebepler sonucunda programda değişiklik yapılabilir” ifadelerine de yer verildi. Fikstür için tıklayın…