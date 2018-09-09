İşte Spor Toto Süper Lig’de 5. haftanın programı!

Milli aranın ardından heyecanın kaldığı yerden devam edeceği Spor Toto Süper Lig’de 5. haftanın programı da belli oldu. İşte 5. haftanın programı:
14 Eylül Cuma
20.00 Galatasaray – Kasımpaşa
15 Eylül Cumartesi
17:00 MKE Ankaragücü- Akhisarspor
20:00 Göztepe- Kayserispor
20:00 Beşiktaş – Evkur Yeni Malatyaspor
16 Eylül Pazar
17.00 Demir Grup Sivasspor – BB Erzurumspor
17:00 Medipol Başakşehir – Antalyaspor
20:00 Çaykur Rizespor – Bursaspor
20:00 Atiker Konyaspor – Fenerbahçe
17 Eylül Pazartesi
20:00 Aytemiz Alanyaspor – Trabzonspor
Öte yandan TFF, Spor Toto Süper Lig’de ilk yarının sonuna kadar olan fikstürü belirledi. Açıklamada “Ziraat Türkiye Kupası’nda oluşacak eşleşmeler, yayın programında yaşanabilecek değişiklikler ve mücbir sebepler sonucunda programda değişiklik yapılabilir” ifadelerine de yer verildi. Fikstür için tıklayın…