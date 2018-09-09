IAAF Kıtalar Kupası’na Ramil Guliyev ve bayrak takımımız damga vurdu!

Uluslararası Atletizm Federasyonları Birliği (IAAF) tarafından düzenlenen Kıtalar Kupası’nda milli sporcu Ramil Guliyev, erkekler 200 metrede, Türkiye ise erkekler 4×100 bayrak yarışında ikincilik elde etti. Çekya’nın Ostrava kentinde gerçekleştirilen müsabakalarda, erkekler 200 metre finalinde mücadele eden milli sporcu Ramil Guliyev, 20.28’lik süresiyle yarışı ikinci sırada bitirdi.

Panamalı Alonso Edward 20.19’luk derecesiyle yarışı ilk sırada tamamlarken, Ekvadorlu Alex Quinonez ise 20.36’lık zamanlamasıyla üçüncü sırada yer aldı. Red Bull MotoGP Çaylaklar Kupası`nda Can Öncü şampiyon oldu! Red Bull MotoGP Çaylaklar Kupası'nda mücadele eden milli motosikletçi Can Öncü, sezonun bitimine bir yarış kala şampiyonluğunu ilan etti. 2003 doğumlu Can'ın ikizi Deniz ise ikinci sıradaki yerini korudu ve ikincilik şansını son yarışa taşıdı. İlgili Haberi Oku Yasmani Copello Escobar dördüncü oldu

Erkekler 400 metre engelli finalinde yarışan milli sporcu Yasmani Copello Escobar, 48.65’lik derecesiyle dördüncülük elde etti. Katarlı Abderrahman Samba 47.37’lik süresiyle şampiyona rekoru kırarak birinci olurken, Jamaikalı Annsert Whyte 48.46 ile ikinci, Norveçli Karsten Warholm ise 48.56 ile üçüncü sırada yarışı tamamladı.

Türkiye bayrak yarışında ikincilik elde etti

Günün son yarışında erkekler 4×100 bayrak finalinde Avrupa kıtasını temsil eden Ramil Guliyev, Jak Ali Harvey, Yiğitcan Hekimoğlu ve Emre Zafer Barnes’ın yer aldığı Türkiye, 38.96’lık süresiyle ikinci oldu.

Amerika kıtası adına yarışan Michael Rodgers, Noah Lyles, Yohan Blake ve Tyquendo Tracey’den kurulu takım, 38.05’lik derecesiyle birincilik, Asya-Pasifik kıtasını temsil eden Trae Williams, Joseph Millar, Jin Su Jung ve Jake Doran ise 39.55’lik zamanlamasıyla üçüncülük elde etti. Şampiyona, bugün düzenlenecek müsabakalarla sona erecek. Eskrimde Martino Minuto`dan altın madalya! Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da düzenlenen Büyük Erkekler Flöre Satellite Turnuvası'nda ülkemizi temsil eden milli eskrimci Martino Minuto, altın madalyanın sahibi oldu. İlgili Haberi Oku