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Evkur Yeni Malatyaspor sezon başından beri ilk kez tam kadro çalıştı
Yeni Malatyaspor

Evkur Yeni Malatyaspor sezon başından beri ilk kez tam kadro çalıştı

Milli maç arasında hazırlıklarını aralıksız sürdüren Evkur Yeni Malatyaspor’da sakatların tamamen düzelmesi teknik heyetin yüzünü güldürdü.

9 Eylül 2018 15:09

Sezon başından beri ilk kez tam kadro çalışma fırsatı bulan Evkur Yeni Malatyaspor, Beşiktaş'ı yenmenin hesaplarını yapıyor. Teknik direktör Erol Bulut yönetiminde kendi tesislerinde önümüzdeki hafta deplasmanda oynayacağı Beşiktaş maçına hazırlanan doğu ekibinde sakat yada cezalı oyuncu bulunmuyor. Ligde oynadığı son Konya maçında sergilediği performansla eleştirilerin hedefi olan Malatya ekibinde Erol Bulut'un kadroda değişikliğe gitmesi bekleniyor. Bulut'un Murat Yıldırım ve Minuri'ye hazır olmaları talimatı verdiği öğrenildi.

Hazırlık maçı oynanacak takım bulunamadı

Bu arada sarı-kırmızılıların milli arayı hazırlık maçı yaparak geçirme planları maç yapacak takım bulunamadığı için gerçekleşmedi. Komşu il takımlarıyla temasa geçerek hazırlık maçı teklifinde bulunduğu belirtilen Malatya ekibinin bu takımların programlarının uymaması nedeniyle olumsuz yanıt aldığı bildirildi. Evkur Yeni Malatyaspor yarın yapacağı çalışmayla Beşiktaş maçının hazırlıklarına devam edecek. 09 Eylül 2018 İşte Spor Toto Süper Lig`de 5. haftanın programı! Spor Toto Süper Lig'de milli aranın ardından fikstür belli oldu. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 15:51 | 9 Eylül 2018
Erol Bulut Evkur Yeni Malatyaspor spor toto süper lig

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