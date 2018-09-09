Eric Cantona’dan flaş sözler: ‘Jose Mourinho’nun yerinde Pep Guardiola olmalıydı…’

SÖZCÜ SKOR / DIŞ HABERLER Manchester United’ın ve dünya futbolunun efsanevi oyuncularından Eric Cantona, İngiliz Daily Mail’e verdiği keyifli röportajda Manchester United’ın inişli çıkışlı gidişatı hakkında da açıklamalarda bulundu. Alison Kervin’e konuşan Cantona, Jose Mourinho’yu sevdiğini ancak deneyimli çalıştırıcının United taraftarlarının istediği futbolla uyuşmadığını da dile getirdi.

Kırmızı Şeytanlar’ın başında Pep Guardiola’nın olması gerektiğini ifade eden Cantona şöyle konuştu: “Eğlence yok, yaratıcılık yok. Mourinho’yu seviyorum. İyi bir kişiliği var ancak United’a uygun değil. Yerinde Pep Guardiola olmalıydı. Olmalıydı ancak o adını ağzıma alamayacağım diğer kulüpte büyülü işler yapıyor.”

‘O ismi söylemek bana acı verir’

“O ismi söyleyemem. O ismi söylemek bana acı verir. Elbette şaka yapıyorum. Manchester City harika futbol oynuyor. Sadece bu sebeple ‘Guardiola, United’da olmalıydı’ diyorum. O, Johan Cruyff’un manevi oğlu -Cruyff yönetiminde Barcelona’da oynadı ve her şeyi ondan öğrendi. United’da olması gereken tek kişi o.”

Kervin’in “Tek kişi mi?” sorusu üzerine Cantona, “Ben hariç” dedi ve ekledi: “Çalıştırmak isterdim. Beni arasalar giderdim, bundan hoşnut olurdum. Nerede olduğumu biliyorlar. Ve yeniden yaratıcı futbol oynamaya başlardık. Taraftarlar için de iyi olurdu, Alex Ferguson’la olduğu gibi… Oyuncuların yaratıcı olmasına izin verirdi, onlara birer birey olarak yaklaşırdı. Onunla hepimiz özel hissettik. Sevildiğimizi hissettik. Her zaman bizi överdi. İyi bir adam, iyi bir liderdi.”

Alex Ferguson’la sürekli görüştüğünü de ifade eden Cantona, yakın zaman önce beyin kanaması geçiren efsanevi menajerin her geçen gün daha iyiye gittiğini ve sağlığına kavuştuğunu da belirtti. Milli takım teknik direktörlerine de değinen Cantona, “Milli takımları çalıştırıyorlar çünkü hiçbir kulüp onlarla çalışmak istemiyor” diye konuştu. Serena Williams ABD Açık finalinde çıldırdı: `Bu yüzden hırsızsın` Teniste sezonun son grand slam turnuvası ABD Açık'ın tek kadınlar finalinde Naomi Osaka şampiyon oldu. Ancak maça Serena Williams ve sandalye hakemi arasında yaşanan sert tartışma damga vurdu. İlgili Haberi Oku