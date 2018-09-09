Engelli sporculara doğrudan kadro teklifi

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer teklifinde, engelli vatandaşların yüzde 3 olan kamuda istihdam oranının yüzde 4'e çıkarılmasını ve sporcu olduklarını belgeleyen engellilerin de ikamet ettikleri ilerin il özel idareleri ve belediyelerine doğrudan istihdam edilmesini istedi.

Engellilerin yaşam kalitesinin artırılması için toplumun tüm kesimlerine görev düştüğünü belirten Gürer, engellilerin istihdam oranlarının artırılması ve engelli sporcuların doğrudan kadroya alınması konusundaki Kanun Teklifini TBMM Başkanlığına sundu.

Gürer, engellilere yönelik çalışmalara ilişkin 2005 yılında çıkarılan Engelliler Hakkındaki Kanun kapsamında bazı uygulamaların yürürlüğe girmesine rağmen engelli sporcuların kamuda istihdamı konusunda herhangi bir çalışma olmadığını hatırlattı. Engelli sporcuların birçok alanda başarılı olmalarına karşın destekten mahrum kaldığını belirten Gürer şunları söyledi:

YÜZDE 3 İSTİHDAM YETERSİZ

“Engellilerin yaşam kalitesini yükseltebilmek için toplumun her kesimine önemli görevler düşmektedir. Kamuda istihdam eden engelli oranının %3 olması istihdamın yetersiz olduğunu göstermektedir. Bu oranın yukarıya çekilmesi ayrıca engelli sporcuların kamuda istihdamının artırılması engelli vatandaşlarımızın yaşam kalitelerini artırması hususunda yerinde bir adım olacak ve engelli vatandaşlarımız için farkındalık yaratacaktır.”