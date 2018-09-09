Dünya şampiyonluğu “50 Cent” ile geldi

“50 Cent” olarak bilinen ABD’li rapçi Curtis James Jackson’dan etkilenerek vücut geliştirme sporuna başlayan Furkan İmamoğlu, Dünya Vücut Geliştirme Federasyonu (WBBF) tarafından organize edilen 2018 Dünya Grand Prix’de birincilik elde etti.

Marmaris’te düzenlenen organizasyonda kategorisinde birincilik kürsüsüne çıkan İmamoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, başarının sırrının çok çalışmakta gizli olduğunu söyledi.

Azmin de başarıya etki eden etkili unsurlardan biri olduğunu belirten İmamoğlu, “Bu spora rapçi 50 Cent’i örnek alarak başladım. Kendisinin rap şarkılarını dinliyordum ve daha sonrasında vücudumun onun gibi olmasını istedim. Bunu başarmak için de vücut geliştirme sporuna adımımı attım. Daha sonra bir arkadaşım aracılığıyla Namık Kemal Üniversitesi Spor Kompleksinde görevli Fatih Ceylan hocam ile tanıştım. Son bir yıldır da Tekirdağ’da antrenmanlarımı sürdürüyorum.” dedi.

“KAFAMDA HEP DÜNYA BİRİNCİSİ OLMAK VARDI”

Başarılı sporcu, Türk bayrağını dalgalandırmanın, İstiklal Marşı’nı herkese dinletmenin tarif edilemez bir mutluluk olduğunu anlattı.

Elde ettiği şampiyonluğun kendisi için yeterli olmadığını, daha iyisi için çalışmaya devam edeceğini dile getiren Furkan İmamoğlu, şöyle konuştu:

“12 yaşından beri azimli ve istekli bir biçimde bıkmadan sıkılmadan çalışıyorum. Kafamda hep dünya birincisi olmak vardı. Bunu da başardığım için çok mutluyum. 2018 Dünya Grand Prix’de birinci oldum. Ülkemi temsil etmek benim için gurur verici. O kadar sporcu içerisinde birinci olmak tarif edilmez bir duyguydu benim için. Başarının sırrı kesinlik çok çalışmak ve azimdir. Bu işi kitap, makale okuyarak öğrendim. Kulaktan dolma bilgilere kimse kulak asmasın. Azmederek, çalışarak insanın başaramayacağı hiçbir şey yoktur.”

CEYLAN: “ÇOK İYİ FORM TUTTU”

Antrenör Fatih Ceylan da Furkan İmamoğlu’nun çok çalışkan, azimli ve güçlü bir sporcu olduğuna vurgu yaptı.

Vücut geliştirme sporu yapacak kişilerin iyi bir genetiğe sahip olması gerektiğine dikkati çeken Ceylan, şunları söyledi:

“Furkan’ı, genetiği çok yatkın ve başarılı bir sporcu olarak gördüğümüz için takımımıza aldık. Yaklaşık bir yıldır birlikte çalışıyoruz. Yaşı genç olmasına rağmen çok iyi form tuttu. Kendi sıkletinde şampiyon oldu. Ardından büyükler şampiyonasında da birincilik elde etti. Hem yaşı hem genetiği itibarıyla çok başarılı bir grafik çizdi. Kendisiyle çok daha iyi başarılar yaşayacağımıza inanıyorum. Furkan’ın genetiği o kadar iyi ki çok kısa sürede çok iyi reaksiyon gösterdi. Bu, sporcularda nadir olan bir şey. Hem yaşının vermiş olduğu avantaj hem de azimli ve sert çalışmasından kaynaklı bir durum. Çok iyi form tuttu ve şampiyonluğu elde etti.”