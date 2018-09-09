Cristiano Ronaldo: ‘Messi benim kadar yakışıklı değil’

İngilizler’in ünlü forveti Peter Crouch, otobiyografisinde Cristiano Ronaldo ile ilgili milli takım arkadaşı Rio Ferdinand’dan duyduğu bir anektodu anlattı.

İşte Peter Crouch’un kitabından Cristiano Ronaldo anısı:

“Rio Ferdinand, bana Cristiano Ronaldo ile ilgili ilginç anılar anlatırdı. Bir keresinde çıplak bir şekilde aynanın karşısına geçmiş. “Ne kadar güzel görünüyorum.” demiş ve ellerini saçlarında dolaştırmış. Diğer Manchester United oyuncuları ise ona takılmak için, “Önemi yok, Leo Messi senden daha iyi oyuncu.” demişler.”

“MESSI BENİM KADAR YAKIŞIKLI DEĞİL”

“Cristiano Ronaldo ise takım arkadaşlarına dönüp omzunu düşürmüş ve dönerek, “Olabilir! Fakat, Messi benim kadar yakışıklı değil.” cevabını vermiş.”

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