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Cristian Baroni, KKTC takımlarından Yeşilovaspor’a transfer oldu
Fenerbahçe

Cristian Baroni, KKTC takımlarından Yeşilovaspor’a transfer oldu

Fenerbahçe'de 5 yıl forma giyen Baroni, sürpriz bir kararla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ekibi Merit Alsancak Yeşilova Spor'a 1 yıllığına transfer oldu.

9 Eylül 2018 10:54

2009-2014 yılları arasında Fenerbahçe forması giyen Cristian Baroni, sürpriz bir imza ile kariyerini Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde sürdürecek. KKTC takımlarından Merit Alsancak Yeşilovaspor, Brezilyalı yıldızı 1 yıllığına kadrosuna kattı.

Merit Alsancak Yeşilovaspor Başkanı Redif Nurel, KKTC futbolunu tanınmış yıldızları getirerek duyurmaya amacında bulunan Nurel’in son transferi Cristian Baroni oldu.

2009 yılında transfer olduğu Fenerbahçe’de aralıksız 5 sezon forma giyen 35 yaşındaki Baroni, daha sonra ülkesine dönerek sırasıyla Corinthians, Gremio ve Sao Caetano formaları giydi.

Baroni’nin son durağı ise KKTC takımlarından Merit Alsancak Yeşilova Spor oldu.

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Son güncelleme 10:54 | 9 Eylül 2018
Cristian Baroni Fenerbahçe kktc Merit Alsancak Yeşilova Spor
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