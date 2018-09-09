Cristian Baroni, KKTC takımlarından Yeşilovaspor’a transfer oldu

2009-2014 yılları arasında Fenerbahçe forması giyen Cristian Baroni, sürpriz bir imza ile kariyerini Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde sürdürecek. KKTC takımlarından Merit Alsancak Yeşilovaspor, Brezilyalı yıldızı 1 yıllığına kadrosuna kattı.

Merit Alsancak Yeşilovaspor Başkanı Redif Nurel, KKTC futbolunu tanınmış yıldızları getirerek duyurmaya amacında bulunan Nurel’in son transferi Cristian Baroni oldu.

2009 yılında transfer olduğu Fenerbahçe’de aralıksız 5 sezon forma giyen 35 yaşındaki Baroni, daha sonra ülkesine dönerek sırasıyla Corinthians, Gremio ve Sao Caetano formaları giydi.

Baroni’nin son durağı ise KKTC takımlarından Merit Alsancak Yeşilova Spor oldu.

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