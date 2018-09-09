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Beşiktaş Altınordu maçı TRT Spor’da…
Beşiktaş

Beşiktaş Altınordu maçı TRT Spor’da…

Beşiktaş Altınordu canlı izle! Milli maç arasını iyi değerlendirmek isteyen Beşiktaş Altınordu takımı ile hazırlık maçı yapıyor. Karşılaşmayı izlemek isteyen taraftarlar ise "Beşiktaş Altınordu maçı hangi kanalda, saat kaçta" sorusunun yanıtını arıyor. İşte, BJK Altınordu maçı canlı izle bağlantısı ve karşılaşmaya dair merak edilen tüm detaylar...

9 Eylül 2018 16:16

Milli maçlar nedeniyle lige verilen arada Beşiktaş Altınordu hazırlık maçı oynuyor. Beşiktaş’ın kadrosunda ülkelerinin milli takımlarında olan Ljajic, Oğuzhan, Larin, Vida, Medel, Pepe, Babel, Utku, Fatih ve Dorukhan’ın yanı sıra sakatlıkları olan Gökhan Gönül ve Caner Erkin yer almıyor. Beşiktaş Altınordu maçı kaçırmak istemeyen futbol severler ise hangi kanalda, saat kaçta olduğunu araştırıyor. Karşılaşmayı kaçırmak istemeyenler için “Beşiktaş Altınordu hazırlık maçını canlı izle” bağlantısı aşağıda bulunuyor.

BEŞİKTAŞ ALTINORDU CANLI İZLE

BEŞİKTAŞ ALTINORDU MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Siyah beyazlılar, 9 Eylül Pazar günü saat 17.00’de Vodafone Park’ta Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altınordu’yla mücadele edecek. Karşılaşma, TRT Spor’dan naklen yayınlanacak.

SON MAÇ ALTINORDU KAZANMIŞTI

İki takım son olarak 26 Aralık 1984 yılında Türkiye Kupası 4’üncü tur maçında İzmir Atatürk Stadı’nda karşılaştı. Altınordu, bu maçı Orpen Uysal ve Ömer Sağlam’ın golleriyle 2-1 yendi.

Altınordu ile Beşiktaş arasında 33 kez rakip olurken, Beşiktaş 25, Altınordu 5 galibiyet aldı. 3 karşılaşma beraberlikle sonuçlandı. Kırmızı-lacivertliler 22 gol atarken, siyah-beyazlılar ise 74 kez gol sevinci yaşadı.

Son güncelleme 00:54 | 15 Eylül 2018
Beşiktaş Altınordu canlı izle hazırlık maçı
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