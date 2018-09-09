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Bronz madalya Filenin Sultanları’nın!
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Bronz madalya Filenin Sultanları’nın!

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Montrö Masters Turnuvası'nın üçüncülük maçında Brezilya'yı 3-2 yenerek bronz madalyanın sahibi oldu.

9 Eylül 2018 19:45

Japonya’da düzenlenecek 2018 FIVB Dünya Voleybol Şampiyonası’na hazırlanan A Milli Kadın Takımı, Montrö Masters Turnuvası’nın üçüncülük maçında Brezilya’yı 3-2 yenerek bronz madalyanın sahibi oldu.

İsviçre’nin Montrö kentinde düzenlenen turnuvada milli takım, Brezilya karşısında ilk iki seti 25-16 ve 25-18 kazanarak 2-0 öne geçti.

Sonraki iki seti 25-23 ve 25-20 alan Brezilya, maça 2-2’lik eşitliği getirdi. Ay-yıldızlı ekip, tie-break setini 15-13 alarak maçı 3-2 kazandı ve turnuvayı üçüncü sırada tamamladı.

Son güncelleme 19:45 | 9 Eylül 2018
brezilya bronz madalya türkiye

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