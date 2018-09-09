Beşiktaş, Altınordu’yu 2 golle geçti!

Beşiktaş, hazırlık maçında Altınordu ile karşı karşıya geldi. Vodafone Park’ta oynanan mücadeleyi ev sahibi Beşiktaş, 2-1’lik skorla kazandı.

Beşiktaş, mücadeleye kalede Karius, savunmada Jeremain Lens, Alpay, Ege, Hüseyin, orta sahada Atiba Hutchinson ve Necip Uysal, önlerinde Gökhan Töre, Vagner Love ve Güven Yalçın, forvette Alvaro Negredo iel başladı.

Siyah beyazlılar, ilk yarıyı 24. dakikada Vagner Love’un asisti ve Alvaro Negredo’nun golü ile 45. dakikada Güven Yalçın’ın golü ile 2-0 önde kapattı.

İkinci yarıya iyi başlayan Altınordu, 59. dakikada Serdar Deliktaş ile farkı 1’e indirdi.

Beşiktaş’ta oyunun kalan bölümünde Erdoğan Kaya, Berkay Can, Rıdvan Yılmaz, Oğuzhan Aydoğan, Mustafa Pektemek ve Ricardo Quresma da oyuna girdi.

Altınordu`dan Beşiktaş maçı öncesi vefa örneği Beşiktaş ile Altınordu'yu bir araya getiren hazırlık maçı öncesinde Altınordu kulübü geçmişte hem Beşiktaş hem de Altınordu forması giymiş oyunculara plaket verdi. İlgili Haberi Oku