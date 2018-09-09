SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: Yargıtay'dan dikkat çeken kredi kartı kararı
Afrika’da stadyum çöktü!
Dünyadan Futbol

Afrika’da stadyum çöktü!

Madagaskar'da stadyum girişinde çıkan izdihamda, ilk belirlemelere göre bir kişi öldü, 40 kişi yaralandı.

9 Eylül 2018 19:29

BBC’nin haberine göre, Afrika Kupası elemelerinde Madagaskar-Senegal karşılaşmasının yapıldığı başkent Antananarivo’daki stadyumun girişinde izdiham çıktı.

Binlerce futbolseverin, stadyumun tek kapısından içeri girmeye çalıştığı sırada çıkan izdihamda en az bir kişi hayatını kaybetti, 2’si ağır 40 kişi yaralandı.

Afrika’da stadyum izdihamları, kalabalıkları kontrol etmekte yetersiz kalınması nedeniyle sıklıkla yaşanıyor.

Geçen yıl Angola’da 17, Malavi’de de 7’si çocuk 8 kişi, stadyumlarda çıkan izdihamlarda yaşamlarını yitirmişti.

09 Eylül 2018 Cristiano Ronaldo: `Messi benim kadar yakışıklı değil` Peter Crouch, otobiyografisinde Rio Ferdinand'dan duyduğu bir Cristiano Ronaldo anısını anlattı. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 21:07 | 9 Eylül 2018
afrika Madagaskar senegal

İDDAA

Brisbane Roar
Avustralya FFA Kupası Son 16 Turu 07.08.2018 - 13:13 Rotterdam Splatz
Melbourne City