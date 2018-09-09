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ABD Açık’ta tek kadınlar finalinde Naomi Osaka, Serena Williams’ı yenerek şampiyon oldu!
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ABD Açık’ta tek kadınlar finalinde Naomi Osaka, Serena Williams’ı yenerek şampiyon oldu!

ABD Açık tek kadınlar finalinde bir saat 19 dakika süren karşılaşmanın ardından Serena Williams'ı 6-2 ve 6-4'lük setlerle mağlup eden Naomi Osaka, şampiyonluğa ulaştı. 21 yaşındaki Osaka tarihte Grand Slam şampiyonluğu yaşayan ilk Japon tenisçi oldu.

9 Eylül 2018 00:55

Teniste sezonun dördüncü ve son Grand Slam’i olan ABD Açık’ta tek kadınlar finalinde ABD’li raket Serena Williams ile Japon tenisçi Naomi Osaka bir araya geldi. Heyecan dolu finalde gülen taraf 6-2 ve 6-4’lük setlerin ardından 21 yaşındaki Japon raket Naomi Osaka oldu. Bir saat 19 dakika süren maçın ardından zafere net bir galibiyetle ulaşan Osaka, tarihte bir Grand Slam şampiyonluğu yaşayan ilk Japon tenisçi oldu.

Kritik karşılaşmanın ikinci setinde durum 4-3 Naomi Osaka lehine iken müsabakanın baş hakemine yoğun itirazlarda bulunan Serena Williams, hakaretten dolayı oyun cezası aldı ve durum 5-3’e geldi. Bu noktadan sonra güçlü rakibine karşı hata yapmayan Naomi Osaka maçı kazanmayı bildi ve tarihi bir zafere imza attı.

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Son güncelleme 00:58 | 9 Eylül 2018
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