ABD Açık’ta tek kadınlar finalinde Naomi Osaka, Serena Williams’ı yenerek şampiyon oldu!

Teniste sezonun dördüncü ve son Grand Slam’i olan ABD Açık’ta tek kadınlar finalinde ABD’li raket Serena Williams ile Japon tenisçi Naomi Osaka bir araya geldi. Heyecan dolu finalde gülen taraf 6-2 ve 6-4’lük setlerin ardından 21 yaşındaki Japon raket Naomi Osaka oldu. Bir saat 19 dakika süren maçın ardından zafere net bir galibiyetle ulaşan Osaka, tarihte bir Grand Slam şampiyonluğu yaşayan ilk Japon tenisçi oldu.

İşte 21 yaşındaki Naomi Osaka’ya Serena Williams karşısında Grand Slam şampiyonluğunu getiren o an! #USOpen https://t.co/UBVdopD2dapic.twitter.com/mU9ObsfM5a — SKOR (@SozcuSkor) 8 Eylül 2018

Kritik karşılaşmanın ikinci setinde durum 4-3 Naomi Osaka lehine iken müsabakanın baş hakemine yoğun itirazlarda bulunan Serena Williams, hakaretten dolayı oyun cezası aldı ve durum 5-3’e geldi. Bu noktadan sonra güçlü rakibine karşı hata yapmayan Naomi Osaka maçı kazanmayı bildi ve tarihi bir zafere imza attı.

ABD Açık tek erkeklerde finalin adı belli oldu Tek erkeklerde Arjantinli Del Potro ile Sırp tenisçi Djokovic finale yükseldi İlgili Haberi Oku