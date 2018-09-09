SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: Yargıtay'dan dikkat çeken kredi kartı kararı
A Milli Takım’ın İsveç maçı aday kadrosu belli oldu
Milli Takımlar

A Milli Takım’ın İsveç maçı aday kadrosu belli oldu

Ay-yıldızlı ekip, UEFA Uluslar Ligi'ndeki ikinci maçında yarın deplasmanda İsveç ile karşılaşacak. Friends Arena'da TSİ 21.45'te başlayacak maçı İspanyol hakem Manzano yönetecek

9 Eylül 2018 11:18

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi’ndeki ikinci maçında yarın deplasmanda İsveç ile karşı karşıya gelecek.

Solna kentindeki Friends Arena’da oynanacak B Ligi 2. Grup ikinci hafta mücadelesi, TSİ 21.45’te başlayacak.

TRT 1’den naklen yayımlanacak karşılaşmada İspanya Futbol Federasyonundan hakem Jesus Gil Manzano düdük çalacak.

Milli takımda, sakatlığı nedeniyle aday kadrodan çıkarılan Serdar Aziz ile tedavisi süren Ömer Bayram, İsveç karşısında forma giyemeyecek.

Ay-yıldızlı ekip, UEFA Uluslar Ligi’nde oynadığı ilk maçta Rusya’ya 2-1 mağlup olmuştu.

ADAY KADRO

Teknik direktör Mircea Lucescu tarafından belirlenen A Milli Takım aday kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Kaleci: Gökhan Akkan (Çaykur Rizespor), Serkan Kırıntılı (Atiker Konyaspor), Sinan Bolat (Royal Antwerp)

Savunma: Çağlar Söyüncü (Leicester City), Ertuğrul Ersoy (Bursaspor), Hasan Ali Kaldırım, Şener Özbayraklı (Fenerbahçe), Kaan Ayhan (Fortuna Düsseldorf), Mehmet Zeki Çelik (Lille), Mert Müldür (Rapid Wien), Ömer Bayram (Galatasaray)

Orta saha: Cengiz Ünder (Roma), Emre Akbaba (Galatasaray), Mahmut Tekdemir (Medipol Başakşehir), Mehmet Topal (Fenerbahçe), Oğuzhan Özyakup (Beşiktaş), Okay Yokuşlu (Celta Vigo), Tarkan Serbest (Kasımpaşa), Hakan Çalhanoğlu (Milan), Serdar Gürler (Huesca), Yunus Mallı (Wolfsburg), Yusuf Yazıcı (Trabzonspor)

Forvet: Cenk Tosun (Everton), Enes Ünal (Real Valladolid)

Son güncelleme 11:18 | 9 Eylül 2018

İDDAA

Brisbane Roar
Avustralya FFA Kupası Son 16 Turu 07.08.2018 - 13:13 Rotterdam Splatz
Melbourne City