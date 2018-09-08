Yabancı sınırı değişecek mi? Süper Lig’de yabancı sınırı kaç?

Türkiye Süper Lig’de 2019-20'den itibaren yabancı sayısının önce 8'e sonra da her yıl 1'er eksilerek 5'e kadar düşeceği iddiasının Beşiktaş teknik direktörü Şenol Güneş tarafından destek görmesinin ardından yabancı sınırına Fatih Terim ve Ersun Yanal gibi isimler karşı çıkmıştı. Peki, Türkiye’de kulüpler kaç yabancı futbolcuya kadrolarında yer verebiliyorlar? Yabancı sınırı değişecek mi?

TÜRKİYE LİGİNDE YABANCI SINIRI NE?

Türkiye’deki uygulamayı bir “yabancı sınırı” olarak tanımlamak zor çünkü TFF’deki statüye göre, kulüplerin bir sayı ile sınırlandıkları konu kadrolarındaki Türk futbolcularla ilgili. Uygulamanın adı da Yerli Oyuncu Teşvik Sistemi.

Süper Lig statüsüne göre, kulüplerin A Takım Listesinde yer alacak en az 14 futbolcunun, Türkiye A Milli Futbol Takımında oynama uygunluğuna sahip futbolcu olması zorunlu.

Buna göre takımlar, en fazla 28 kişiden oluşan A takım kadrolarında 14 yabancı futbolcu bulundurabiliyorlar. 18 kişilik maç kadrolarında ise en fazla 11 yabancı futbolcu yer alabiliyor.

SÜPER LİG’DE YABANCI KURALI DEĞİŞECEK Mİ?

Kulüpler bu kuralın dört sezon boyunca uygulanması için 2015-16 sezonunun başında bir anlaşma sağlamışlar ve uygulama bu şekilde hayata geçirilmişti. Uygulamanın dört sezonluk süresi, 2018-19 sezonu sonu itibarıyla bitmiş olacak.

2018-19 sezonu sona erdikten sonra, Kulüpler Birliği ve TFF bir araya gelerek kuralın revize edilmesini görüşecek.

Kesin olmamakla birlikte, yabancı sayısının önümüzdeki sezondan itibaren 8’e ve daha sonra da kademe kademe 5’e kadar düşürülmesi gündeme gelebilir.

Konuyla ilgili bir açıklamada bulunan TFF Başkanvekili Ali Dürüst, “4 senenin sonuna geldik. Artısıyla eksisiyle futbol camiası bunu yaşadı. Bu sezon sonunda tekrar bir düzenleme yapılacak. Devam mı edeceğiz, artacak mı, eksilecek mi, başka alternatifler mi olacak… Şu anda bilemiyoruz.” ifadelerini kullandı ve değişiklik mesajını verdi.