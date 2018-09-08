Vedat İnceefe: Kulüplerin kendilerini geliştirmeleri lazım

Türkiye Ümit Milli Takımı, 2019 U21 Avrupa Şampiyonası 6. Grup Eleme maçında sahasında Güney Kıbrıs'ı 4-0 mağlup etti.

Türkiye farklı galip... Orkan Çınar yarım saatte yıldızlaştı U21 Avrupa Şampiyonası elemelerinde Güney Kıbrıs ile karşılaşan Türkiye, mücadeleden 4-0 galip ayrıldı. Maçın son yarım saatinde oyuna giren Orkan Çınar, sergilediği performansla yıldızlaştı. İlgili Haberi Oku

Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Türkiye Ümit Milli Takımı Teknik Direktörü Vedat İnceefe, “Oynanan oyundan memnun değilim. Bazı oyuncularımızın devamlılığının olmaması, yeni oynuyor olması bunlara bir etken. Bazı oyuncularımızın da sezonu başlamadı. İleride daha farklı oyunla çıkacağız inşallah. Güney Kıbrıs grubun güçsüz rakiplerinden. Ama deplasmanda mağlup olmuştuk. Bugün daha farklı kazanabilirdik. Gol de yiyebilirdik. Pozisyonlar var. Şimdi yeni bir jenerasyon gelecek bize. 1996-1997 grubu bize veda ediyor. A Milli Takım seviyesine geldiler. 1998, 1999, 2000 grubunu bu takıma dahil edip iyi bir şeyler yapmak istiyoruz. Tabii biz bu oyuncularla çok fazla vakit geçirmediğimiz için geçirdiğimiz zamanlarda da ufak ufak dokunuşlar yapıyoruz. Anca bunları yapabiliyoruz. Kulüplerin kendilerini daha fazla geliştirmeleri lazım. Bu oyuncuların daha fazla üstüne gitmeleri lazım. İnşallah bundan sonraki dönemde daha iyi olur” ifadelerini kullandı.

İnceefe, Berkay Özcan ve Umut Bozok'un performanslarına ilişkin gelen bir soruyu ise şöyle cevaplandırdı:

“1997 grubunda benim oynattığım bir oyuncuydu Berkay. Fatih hocanın döneminde yukarıya verdiğim raporda A Milli Takımı'nda oynayabilecek bir oyuncu olduğunu söylemiştim. Umut Bozok da çok renkli ve gol yüzdesi iyi olan futbolculardan. İkisi de iyi ama Berkay'ın son zamanlarda oynamadığı bir dönem var. Biz de burada en azından maç temposunu kazansın dedik. İki maçta maç temposunu kazandırıp tekrar kulübüne geri göndereceğiz. İnşallah orada tekrar formayı alır ve A Milli Takım'a bir oyuncu kazandırmış oluruz.” Grupta herhangi bir iddialarının kalmadığını da hatırlatan tecrübeli çalıştırıcı, “İddiamız kalmadı grupta. Artık çıtayı biraz daha yukarıya çıkartıp yine 3. torbadan bir sonraki kuraya girmek istiyoruz” diyerek sözlerini noktaladı.