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UEFA Uluslar Ligi’nde gecenin sonuçları
Uefa

UEFA Uluslar Ligi’nde gecenin sonuçları

UEFA Uluslar Ligi'nde ikinci gün karşılaşmaları sona erdi.

8 Eylül 2018 00:42

UEFA Uluslar Ligi’nde ikinci gün karşılaşmaları tamamlandı. UEFA’nın milli takım düzeyindeki yeni organizasyonunun ikinci gününde 7 karşılaşma oynandı. Öne çıkan B Ligi 2. Grup karşılaşmasında Türkiye, Rusya’yı Trabzon’da konuk etti. Mücadelenin ilk yarısı, Denis Cheryshev ve Serdar Aziz’in karşılıklı golleriyle 1-1 berabere tamamlandı. Rusya, ikinci devrede Artem Dzyuba’nın kaydettiği golle karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı.

08 Eylül 2018 Türkiye Teknik Direktörü Mircea Lucescu Rusya mağlubiyetinin nedenini buldu Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın Rusya'ya 2-1 yenildiği maçın ardından açıklamalarda bulunan Mircea Lucescu, mağlubiyeti maç eksiğine bağladı. Mircea Lucescu, genç futbolcuların takımlarında daha fazla oynaması gerektiğini söyledi. İlgili Haberi Oku

UEFA Uluslar Ligi’nin ikinci gün müsabakalarında alınan sonuçlar şöyle:

A Ligi

3. Grup: İtalya-Polonya: 1-1

B Ligi

2. Grup: Türkiye-Rusya: 1-2

C Ligi

1. Grup: Arnavutluk-İsrail: 1-0

4. Grup: Litvanya-Sırbistan: 0-1

Romanya-Karadağ: 0-0

D Ligi

3. Grup: Azerbaycan-Kosova: 0-0

Faroe Adaları-Malta: 3-1

Son güncelleme 00:42 | 8 Eylül 2018
uefa Uluslar Ligi
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