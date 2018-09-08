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UEFA Uluslar Ligi | İzlanda, İsviçre’de buz kesti!
Uefa

UEFA Uluslar Ligi | İzlanda, İsviçre’de buz kesti!

UEFA Uluslar Ligi'nde A Ligi 2. Grup'ta İsviçre, konuk ettiği İzlanda'yı 6-0'la geçti.

8 Eylül 2018 22:15

UEFA Uluslar Ligi’nde İsviçre, konuk ettiği İzlanda’yı 6-0 mağlup etti. UEFA’nın milli takım düzeyindeki yeni organizasyonunun üçüncü gününde, TSİ 19.00’da başlayan 3 karşılaşma sona erdi. A Ligi 2. Grup karşılaşmasında İsviçre, Kybun Park’ta İzlanda’yı konuk etti.

Karşılaşmaya hızlı başlayan İsviçre, 13. dakikada Steven Zuber, 23. dakikada ise Denis Zakaria’nın golleriyle 2-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla sona erdi.

İkinci yarıda da ataklarını sürdüren İsviçre, 53. dakikada Xherdan Shaqiri, 67. dakikada Haris Seferovic, 71. dakikada Albian Ajeti ve 82. dakikada Admir Mehmedi’nin ağları sarsmasıyla mücadeleden 6-0 galip ayrıldı. 08 Eylül 2018 CANLI YAYIN: İngiltere İspanya maçı canlı izle! Uluslar Ligi`nde dev maç... İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 22:15 | 8 Eylül 2018
İsviçre izlanda UEFA Uluslar Ligi
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