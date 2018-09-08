Türkiye Teknik Direktörü Mircea Lucescu Rusya mağlubiyetinin nedenini buldu

UEFA Uluslar Ligi B Ligi 2. Grup’ta Trabzon’da konuk ettiği Rusya’ya 2-1 mağlup olan Türkiye, turnuvaya kötü bir başlangıç yaptı. Maçın ardından açıklamalarda bulunan Mircea Lucescu, mağlubiyeti takımlarında forma giyemeyen oyunculara bağladı. Mircea Lucescu, gelecekten umutlu olduğunu da belirterek futbolcuların kendi takımlarında daha fazla süre almaları gerektiğini söyledi.

Türkiye Rusya maçı öncesi yaşanan yayın krizi son dakikada çözüldü ama TRT`ye tepki yağdı Türkiye'nin Rusya ile oynayacağı maç yayın krizi nedeniyle iki dakika gecikmeli yayınlandı. Son ana kadar yayıncısının belli olmadığı Türkiye-Rusya maçı, TRT'den canlı ekranlara geldi. Ancak yayının son ana kadar alınamaması futbolseverlerin büyük tepkisini çekti. TRT'ye eleştiri yağdı. İlgili Haberi Oku

Mircea Lucescu, bugün bazı oyuncularının ilk kez maç oynadığının altını çizerek “Rusya iyi bir turnuva geçirerek geldi. Sürekli oynayan oyunculardan kurulu bir takıma karşı oynadık. Okay Yokuşlu ve Çağlar Söyüncü bu sezon ilk maçlarını oynadılar. Serdar Aziz de takımında oynamıyor. En büyük problemimiz futbolcuların kulüplerinde oynamaması… Bizim oyuncularımızın maç eksiklikleri var. Futbolcularımız kendi kulüplerinde oynamıyorlar. Umarım genç futbolcularımız yavaş yavaş kendi kulüplerinde ilk 11’de oynamaya başlarlar” dedi.

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İkinci yarıda oynanan futboldan memnun olduğunun altını çizen Mircea Lucescu “İkinci yarı için oyuncularımı tebrik ettim. Hatalarını anlattım. İkinci yarıda sahaya yansıttığımız seviyeyi devam ettirmek zorundayız. İkinci yarı beş gol pozisyonu yakaladık. Çok formda bir kalecileri vardı. Gelecekten umutluyum. Sonuçta yeni bir ekip kuruyoruz. Ve bu yeni ekip bir şeyler göstermeye başladı. Fizik olarak değil tekniğimizle oynuyoruz. Bütün oyuncularımız ne yazık ki formda olamıyor” şeklinde konuştu.