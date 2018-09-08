SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: Türkiye’yi yasa boğan olaya ilişkin Valilikten bir garip açıklama
Türkiye Süper Kupa’ya iyi başladı
Milli Takımlar

Türkiye Süper Kupa’ya iyi başladı

Türkiye A Milli Erkek Basketbol Takımı, VTG Süper Kupa'daki ilk maçında ev sahibi Almanya'yı 100-79 yendi.

8 Eylül 2018 00:48

Türkiye A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2019 FIBA Dünya Şampiyonası Avrupa Elemeleri 2. Tur I Grubu’nda Karadağ ve Slovenya ile oynayacağı maçların hazırlıkları kapsamında katıldığı VTG Süper Kupa’daki ilk karşılaşmasını Almanya ile yaptı. Hamburg kentindeki Edel-optics.de Arena’da oynanan karşılaşmanın ilk periyodunu 29-26 geride kapatan milliler, soyunma odasına 51-41 önde girdi. Etkili mücadelesini ikinci yarıya da taşıyan A Milli Takım, üçüncü çeyreğini 70-68 üstün geçtiği müsabakadan 100-79 galip ayrıldı.

07 Eylül 2018 Burçin Badem, babası İsmet Badem`in ölüm nedenini açıkladı Ölümüyle tüm ülkeyi hüzne boğan İsmet Badem'in, motoruyla seyir halindeyken fenalaşarak yere düştüğü ve hayatını kaybettiği öğrenildi İlgili Haberi Oku

Milli takımda Furkan Korkmaz 23, Cedi Osman 20, Ersan İlyasova da 17 sayıyla öne çıkan isimler oldu. Organizasyonun diğer maçında Çekya, İtalya’yı 87-80 mağlup etti.

Kupada Türkiye ile Çekya yarın TSİ 21.00’de şampiyonluk için karşılaşacak. Almanya ile İtalya arasındaki üçüncülük maçı ise TSİ 18.30’da başlayacak.

Son güncelleme 00:48 | 8 Eylül 2018
almanya süper kupa türkiye
GÜNÜN MAÇLARI
Antalyaspor
Yarın - 19:00
-
Sivasspor
Kasimpasa S.K.
Yarın - 16:00
-
Alanyaspor
TÜMÜNÜ GÖR

İDDAA

Beşiktaş
Türkiye Spor Toto Süper Lig 15.09.2018 - 20:00 Rotterdam Splatz
Yeni Malatyaspor