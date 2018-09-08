Türkiye Süper Kupa’ya iyi başladı

Türkiye A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2019 FIBA Dünya Şampiyonası Avrupa Elemeleri 2. Tur I Grubu’nda Karadağ ve Slovenya ile oynayacağı maçların hazırlıkları kapsamında katıldığı VTG Süper Kupa’daki ilk karşılaşmasını Almanya ile yaptı. Hamburg kentindeki Edel-optics.de Arena’da oynanan karşılaşmanın ilk periyodunu 29-26 geride kapatan milliler, soyunma odasına 51-41 önde girdi. Etkili mücadelesini ikinci yarıya da taşıyan A Milli Takım, üçüncü çeyreğini 70-68 üstün geçtiği müsabakadan 100-79 galip ayrıldı.

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Milli takımda Furkan Korkmaz 23, Cedi Osman 20, Ersan İlyasova da 17 sayıyla öne çıkan isimler oldu. Organizasyonun diğer maçında Çekya, İtalya’yı 87-80 mağlup etti.

Kupada Türkiye ile Çekya yarın TSİ 21.00’de şampiyonluk için karşılaşacak. Almanya ile İtalya arasındaki üçüncülük maçı ise TSİ 18.30’da başlayacak.