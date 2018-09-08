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Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu’ndan ‘bayrak’ sitemi!
Trabzonspor

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu’ndan ‘bayrak’ sitemi!

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, kişisel sosyal medya hesabından bir açıklama yayınlayarak sert bir dille sitemde bulundu.

8 Eylül 2018 17:54

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Şenol Güneş Kompleksi’nde oynanan Türkiye – Rusya maçında tribünlerde bayrakların yere düşmesinin rüzgar sonucu olduğunu belirtti, sosyal medyada paylaşılan fotoğraflarla algı yaratılmaya çalışıldığını söyledi.

Bordo mavili kulübün başkanı Ağaoğlu, konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Sosyal medyada dün geceden beri paylaşılarak şehrimiz ve taraftarımız üzerinde olumsuz bir algı yaratılmaya çalışılan fotoğrafa şöyle bir dikkatlice bakalım; Koltuk üzerlerinde ve yerde bayrak ve federasyonun dağıttığı paketlerin haricinde tek bir çöp parçası dahi yok.

Yani fotoğrafın maç öncesi çekildiği apaçık ortadayken, rüzgarın suçunu taraftarımızın üstüne yükleyerek olumsuz bir algı yaratma çabalarının hangi prematüre beyinlilerin ürünü olduğunu anlamak çok da zor değil. Bu düşünce içerisinde olan zavallılar şunu iyi bilsinler ki; bir toplumun en güçlü olduğu yerden kalleşçe vurmaya çalışmak, yapılabilecek en aptalca hatadır” ifadelerine yer verdi.

08 Eylül 2018 TFF`den Trabzon`a teşekkür Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), UEFA Uluslar Ligi'nde Rusya ile oynanan mücadelede Trabzon Şenol Güneş Spor Kompleksi'ne gelerek Milli Takımı yalnız bırakmayan futbolseverlere teşekkür etti. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 17:54 | 8 Eylül 2018
Ahmet Ağaoğlu trabzonspor türkiye
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