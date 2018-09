TPFD’den TFF’ye ek transfer dönemi başvurusu

Türkiye Profesyonel Futbolcular Derneği, ek transfer dönemi açılması için Türkiye Futbol Federasyonu’nda resmi başvuruda bulundu.

Başkanlığını eski Galatasaraylı futbolcu Hakan Ünsal’ın yaptığı dernekten konuyla ilgili şu açıklama yapıldı;

“Son günlerde futbol kamuoyunun gündeminde yoğun olarak tartışıldığı üzere; ”Transfer tescil yasağını kaldıramayan kulüpler ile sözleşme imzaladığı için lisanslarını tescil edilemeyen futbolcuların mağduriyeti ile haksız fesih ve sözleşmesi olmasına rağmen tescil edilmeyerek futbol oynama özgürlüğü elinden alınan meslektaşlarımız adına resmi çalışmalarımızı başlatmış bulunuyoruz.

Başkanımız Hakan Ünsal imzalı olarak kaleme alınan ve Türkiye Futbol Federasyonu’na sunulan dilekçe ile, dünya futbolunda benzer durumlara ilişkin uygulamalar ışığında mağduriyet yaşayan meslektaşlarımızın sorunlarının giderilmesi ve gelecekte benzer sorunların önüne geçilmesini sağlayacak ”istisnai durumlar hakkındaki’ talebimiz Türkiye Futbol Federasyonu’na sunulmuştur.

Fifa’nın 818 nolu genelgesine istinaden ‘Transfer Tescil Sezonuna İstisnai düzenlemeler yapılabileceği kanaatindeyiz. Talimatlarda gerçekleştirilecek bir değişiklik ile sorunun çözülebileceğini ayrıca geride bıraktığımız tescil dönemine ilişkin olarak Türkiye Futbol Federasyonu'nun idari tasarrufu ile lisans çıkarılamadığı için futbol oynama hakkı elde edemeyen futbolculara transfer tescil hakkının mümkün olacağını düşünüyoruz.

Dünyada uygulanan tescil dönemi istisnalarına ilişkin durumların bazılarını aşağıda bilgilerinize sunmak isteriz;

1- Bir futbolcu sözleşmesinin kulüp tarafından tek taraflı ihlali neticesinde sona ermesi ve futbolcunun transfer dönemi dışında kulüpsüz kalması durumunda futbolcu 15 Mart’a kadar yeni bir kulüp ile anlaşabilir.

2- 5 aydan fazla sakatlığı bulunan oyuncular yerine federasyonun izni ile transfer sezonu dışında transfer yapılabilmelidir. (Enes Ünal’ın 2017 yılında Villarreal’den Levante’ye yaptığı transfer)

3- Her kulübün transfer sezonu dışında 1 yerli oyuncu ile anlaşma hakkı olmalıdır. Yerli oyuncuların kulüplerde daha fazla şans bulması ve yerli oyuncu oynatmaya teşfik anlamında ciddi faydaları olacaktır.

4- Sözleşmeye esaslı aykırılık olması durumunda haklı nedenle fesih hallerinde futbolcuya yeni bir kulübe transfer ve tecil hakkı tanınmalıdır.

5- Transfer dönemine yetişmeyen Uyuşmazlık Çözüm Kurulu kararı olması durumunda (tahkim sürecinde çıkacak kararlar dahil) futbolcu özel bir karar ile transfer sezonu dışında sözleşme imzalayabilmelidir.

6- Boştaki bir futbolcu son kulübüne transfer dönemi dışında dönebilmelidir. Transfer dönemi dışında federasyon özel izni ile belli mevkiide sıkıntı yaşayan kulüpler transfer yapabilmelidir. (kaleci sakatlıkları gibi)

7- Mevcut kiralama sözleşmeleri her an satın almaya çevrilebilmelidir. Son olarak ve en önemlisi boştaki oyuncular her iki devrenin yarısına kadar yeni kulüpleri ile imza atabilmelidir.”

