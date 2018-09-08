Thibault Moulin: ‘Türkiye ligi Avrupa seviyesinde’

Spor Toto Süper Lig takımlarından MKE Ankaragücü’nün yeni transferlerinden Thibault Moulin, ligde birçok kaliteli takım bulunduğunu belirterek, “Türk ligi Avrupa seviyesinde.” dedi.

Moulin, adaptasyon süreci, hedefleri ve Türk futboluyla ilgili AA muhabirine açıklamalarda bulundu. Bonservisi Yunanistan’ın PAOK Kulübünde bulunan 28 yaşındaki Fransız futbolcu, MKE Ankaragücü’ne geldiği için mutlu olduğunu ve uyum sürecinin kendisi için zor geçmediğini vurgulayarak, “Gelir gelmez iki maça çıktım. Takımdaki ortam da çok iyi. Takım içinde Fransızca konuşan birçok futbolcu var, bu da bir avantaj. Kendimi burada mutlu hissediyorum. Şehir de ortam da çok güzel.” diye konuştu.

MKE Ankaragücü’nün Süper Lig’e bu sezon çıktığını ve birçok transfer yapıldığına dikkati çeken Moulin, “Antrenmanlarda birlikte ve güzel çalışıyoruz. Birkaç maç sonra birbirimizi daha da iyi tanıyacağız. Bu da doğal olarak sonuçlara yansıyacak diye düşünüyorum.” ifadelerini kullandı.

“TAKIMLAR BİRBİRİNİ YENEBİLECEK GÜÇTE”

Fransız futbolcu, Türkiye’ye ilk kez geldiğini hatırlatarak, Türk liginin seviyesinin üstlerde olduğunu söyledi.

Türk takımlarının hemen hemen hepsinin Avrupa ligi seviyesinde olduğunu dile getiren Moulin, “Türk ligi zaten Avrupa seviyesinde bir lig. Gördüğüm kadarıyla da takımlar birbirini yenebilecek güçte. Fransa Ligi ile belki aynı seviyeye koyamam ama ona yakın bir seviyede olduğunu düşünüyorum. Yunanistan ve Polonya’da oynadım, burası çok daha üstte ve kaliteli bir lig. Çok rahatlıkla Avrupa seviyesine koyabilirim.” değerlendirmesinde bulundu.

MKE Ankaragücü’nün lige yeni çıkmış bir takım olmasına karşın sezona iyi sayılabilecek başlangıç yaptığının altını çizen Fransız futbolcu, şöyle devam etti:

“Maç kazanabileceğimizi herkese gösterdik. Teknik ekibimiz ve takım arkadaşlarımla birlikte sezon sonuna kadar en iyisini yapmaya çalışacağız. Çok sert ve güzel çalışıyoruz. Bunların getirilerini de sezon sonuna kadar taraftarlarımıza göstereceğiz. Bizlere güvensinler.”

Moulin, futbol kariyeri boyunca bireysel istatistiklerin kendisi için önem taşımadığını kaydederek, “Kendime gol veya asist sayılarıyla ilgili hedef koymam. Bunlar benim için hep ikinci planda olmuştur. Benim için önemli olan şey sahada takım için yapabileceklerim. Bireysel performansımdan ziyade, takıma neler verebilirim saha içinde onunla ilgileniyorum. Yapmam gereken takıma katkı vermek. Ben de elimden gelenin en iyisini yapacağım. Umuram sezon sonunda iyi bir yere geliriz.” şeklinde görüş belirtti.