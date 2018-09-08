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TFF’den Trabzon’a teşekkür
Milli Takımlar

TFF’den Trabzon’a teşekkür

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), UEFA Uluslar Ligi'nde Rusya ile oynanan mücadelede Trabzon Şenol Güneş Spor Kompleksi'ne gelerek Milli Takımı yalnız bırakmayan futbolseverlere teşekkür etti.

8 Eylül 2018 16:06

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), UEFA Uluslar B Ligi’nde dün akşam Rusya ile karşılaşan A Milli Takımı’nı desteklemek adına Trabzon Şenol Güneş Spor Kompleksi’ne gelen izleyicilere teşekkür etti.

Federasyonun resmi sitesinden yayımlanan teşekkür mesajında şu ifadelere yer verildi;

“A Milli Takımımızın, UEFA Uluslar B Ligi’nde Rusya ile oynadığı müsabakada Trabzon Şenol Güneş Spor Kompleksi’ni dolduran tüm futbolseverlere teşekkür ederiz. UEFA EURO 2024’e aday Trabzon şehrimiz, Milli Takım taraftarlığı ve milli ruhun coşkusuyla Ay-Yıldızlılara destek olup örnek bir tavır sergilemiştir.

A Milli Takımımızı en iyi şekilde ağırlayan ve milli heyecanı paylaşan tüm Trabzon halkımıza şükranlarımızı sunar; başta Trabzon Valiliği olmak üzere tüm resmi kurum ve kuruluşlar ile Trabzonspor Kulübü’ne misafirperverlikleri ve sonsuz destekleri için teşekkür ederiz.”

Son güncelleme 16:06 | 8 Eylül 2018
rusya tff trabzon türkiye
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