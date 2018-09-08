TFF’den Trabzon’a teşekkür

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), UEFA Uluslar B Ligi’nde dün akşam Rusya ile karşılaşan A Milli Takımı’nı desteklemek adına Trabzon Şenol Güneş Spor Kompleksi’ne gelen izleyicilere teşekkür etti.

Federasyonun resmi sitesinden yayımlanan teşekkür mesajında şu ifadelere yer verildi;

“A Milli Takımımızın, UEFA Uluslar B Ligi’nde Rusya ile oynadığı müsabakada Trabzon Şenol Güneş Spor Kompleksi’ni dolduran tüm futbolseverlere teşekkür ederiz. UEFA EURO 2024’e aday Trabzon şehrimiz, Milli Takım taraftarlığı ve milli ruhun coşkusuyla Ay-Yıldızlılara destek olup örnek bir tavır sergilemiştir.

A Milli Takımımızı en iyi şekilde ağırlayan ve milli heyecanı paylaşan tüm Trabzon halkımıza şükranlarımızı sunar; başta Trabzon Valiliği olmak üzere tüm resmi kurum ve kuruluşlar ile Trabzonspor Kulübü’ne misafirperverlikleri ve sonsuz destekleri için teşekkür ederiz.”