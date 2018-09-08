Stanislav Çerçesov: Çok iyi ağırlandık

Rusya Teknik Direktörü Stanislav Çerçesov, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, karşılaşmanın son dakikalarında zorlandıklarını belirterek, “Bu dakikalarda baskıyı biraz kabullendik ama daha sonra tabii ki tecrübe ve futbolcularımızın birbirlerine olan yakınlığı, bağlarıyla beraber atakları çözdük. Bu ekip gün geçtikçe, daha çok maç oynadıkça kalitesini ortaya koyacaktır” diye konuştu.

Yedikleri gole değinen Çerçesov, “Özellikle 3 oyuncunun aynı anda topa çıkışı, orta alanda karşılamayı yapmayışı bize golü yedirdi. Türkiye, çok iyi bir takım, çok diri. Oyunun genelinde çok pozisyon ve sert mücadelelerle geçti. Burada çok iyi ağırlandık, karşılandık. Giderken de mutlu bir şekilde gidiyoruz” ifadelerini kullandı.

Stanislav Çerçesov, takımının başarısı ve seviyesinin yükselmesi için elinden geleni yapacağını vurgulayarak, şunları kaydetti:

“Biz ne istediğimizi, ne yapmamız gerektiğini biliyoruz. Şu an başlangıçtayız. Bütün kategorilerde Rus Milli Takımı’nı daha yukarılara çıkarmak için elimizden geleni yapacağız. Dünya Kupası’nda dereceye girmemiz Rusya halkında pozitif etki yaptı. Bunun farkındayız. Şimdi yeni uzun soluklu bir turnuvaya başlıyoruz. Bu turnuvada bizim için önemli olan iyi dereceler alarak ileriye doğru devam etmek. Şu an doğru yoldayız, bu yolda devam edeceğiz.”