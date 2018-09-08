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Serdar Aziz şoku! Kadrodan çıkarıldı
Milli Takımlar

Serdar Aziz şoku! Kadrodan çıkarıldı

Türkiye'nin Rusya ile oynadığı Uluslar Ligi maçında sakatlanan serdar Aziz, aday kadrodan çıkarıldı.

8 Eylül 2018 12:14

UEFA Uluslar Ligi B Ligi 2. Grup ilk maçında Rusya ile karşılaşan Türkiye, rakibine 2-1 yenilerek turnuvaya kötü bir başlangıç yaptı. Karşılaşmada Türkiye’nin tek golünü atan Galatasaray’ın savunma oyuncusu Serdar Aziz, karşılaşmanın devre arasında yerini Kaan Ayhan’a bıraktı. Sakatlandığı için oyundan çıkmak zorunda kalan Serdar Aziz’in, Türkiye A Milli Takım aday kadrosundan çıkarıldığı belirtildi.

08 Eylül 2018 Türkiye Teknik Direktörü Mircea Lucescu Rusya mağlubiyetinin nedenini buldu Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın Rusya'ya 2-1 yenildiği maçın ardından açıklamalarda bulunan Mircea Lucescu, mağlubiyeti maç eksiğine bağladı. Mircea Lucescu, genç futbolcuların takımlarında daha fazla oynaması gerektiğini söyledi. İlgili Haberi Oku

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, “Dün akşam Trabzon’da Rusya ile oynanan maçın devre arasında arka adalesindeki sakatlık nedeniyle oyundan alınan Serdar Aziz, aday kadrodan çıkarıldı” denildi. Savunmanın ortasında sorun yaşayan Milli Takım’da Serdar Aziz’in de sakatlanması teknik heyetin canını sıktı.

Serdar Aziz’in ne kadar süre sahalardan uzak kalacağı yapılacak son kontrollerde belli olacak. Türkiye, grubun ikinci maçında 10 Eylül Pazar günü İsveç ile deplasmanda karşılaşacak.

Son güncelleme 13:17 | 8 Eylül 2018
isveç rusya türkiye uefa Uluslar Ligi
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