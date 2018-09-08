Selçuk İnan’dan iddialara cevap

Galatasaray’ın tecrübeli futbolcusu Selçuk İnan, hakkında çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirtti. Selçuk İnan, Instagram hesabından yaptığı açıklamada, “Son günlerde hakkımda çıkarılan karalayıcı, maksatlı ve kendini sürekli tekrar eden haberlerden ötürü derin bir üzüntü duyuyorum. Kariyerimin ve hayatımın önemli bölümünü adadığım Galatasaray Kulübü ile aramda oluşan bağ, herhangi bir pazarlığa veya masa başında üretilen haberlere söz konusu edilemeyecek kadar kuvvetlidir” ifadelerini kullandı.

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Hedefinin sarı-kırmızılı taraftarlara UEFA Şampiyonlar Ligi’nde daha önce yaşattıkları mutluluğu tekrarlamak olduğunu vurgulayan orta saha oyuncusu, şunları kaydetti:

“Kaptanlık görevini üstlenmekten her zaman büyük gurur duyduğum kulübümüzde bu sezonki hedefimiz ve tüm konsantrasyonumuz şampiyon unvanımızı korumak, kendimizi ait hissettiğimiz UEFA Şampiyonlar Ligi’nde ise daha önceki yıllarda taraftarımıza yaşattığımız büyük mutlulukları tekrarlamak olacak.”