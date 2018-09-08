Red Bull MotoGP Çaylaklar Kupası’nda Can Öncü şampiyon oldu!

2003 doğumlu milli motosikletçi Can Öncü, Red Bull MotoGP Çaylaklar Kupası’nın İtalya ayağında şampiyonluğa ulaştı. Türkiye Motosiklet Federasyonu’ndan yapılan açıklamaya göre, kupada sezonun 6. ayak yarışı, İtalya’nın Misano kentinde sona erdi.

Yarışı 30.19.316’lık derecesiyle ilk sırada tamamlayan milli sporcu Can Öncü, pilotlar klasmanındaki puanını 221’e çıkararak şampiyonluğunu ilan etti. Can’ın ikizi Deniz Öncü ise yarışı sekizinci sırada tamamlamasına rağmen pilotlar klasmanında ikinci sıradaki yerini korudu. Çaylaklar Kupası’nın son etabı, 22-23 Eylül’de İspanya’daki Aragon Pisti’nde gerçekleştirilecek. Son yarış öncesi pilotlar klasmanında puan durumu şöyle:

1- Can Öncü (Türkiye): 221 puan

2- Deniz Öncü (Türkiye): 142

3- Filip Salac (Çekya): 142

4- Xavier Argitas (İspanya): 135

5- Ryusei Yamanaka (Japonya): 117 Can Öncü Dünya Şampiyonluğu için piste çıkıyor MotoGP'nin altyapısı olarak gösterilen Red Bull Rookies Cup'ta mücadele eden yetenekli ikiz kardeşler Can ve Deniz Öncü'nün başarılı performansı devam ediyor. Kariyer basamaklarını hızla tırmanan ikiliden Can Öncü, Cumartesi günü Misano'daki yarışa dünya şampiyonluğu için çıkacak. Geçen sene Asya Yetenek Kupası'nda zafere ulaşan Deniz Öncü'nün ardından bir büyük başarı daha kazanacak olan Öncü Kardeşler, aynı zamanda Küçükler Moto 3 Dünya Şampiyonası'nda da mücadele ediyor. İlgili Haberi Oku