ÖZET! Türkiye Rusya maç özeti izle! A Milli takım Uluslar Kupası’na puansız başladı

UEFA tarafından ilk kez düzenlenen Avrupa Uluslar Kupası kapsamında B Ligi 2. Grup’ta yer alan Türkiye ilk maçında Rusya’ya 2-1 mağlup oldu. Denis Cheryshev'in golüyle Rusya Türkiye karşısında 1-0 öne geçti. Türkiye’nin gole yanıt 41. dakikada Serdar Aziz’den geldi durumu 1-1 yaptı. İkinci yarınını başında 49. dakikada Rusya Dzyuba’nın golü ile durumu 2-1’e getirdi. Türkiye A Milli Takımı 10 Eylül Pazartesi günü grupta yer alan bir diğer takım olan İsveç'le karşı karşıya gelecek. Türkiye Rusya maç özeti izlemek isteyen futbol severler aşağıda bağlantıyı kullanabilirler. Yayıncı kuruluş özet görüntüleri paylaştığı andan itibaren izleyebilirsiniz…

TÜRKİYE RUSYA ÖZET İZLE

YAYIN KRİZİ SON DAKİKA ÇÖZÜLDÜ

Türkiye’de milli maçı yayınlayacak kanalın son dakikada belli olmasından şikayet eden futbolseverler, Twitter’da TRT’ye sert eleştirilerde bulundular. Yaşanan krizde TRT’yi sorumlun tutan sosyal medya kullanıcıları, yaptıkları paylaşımlarla tepkilerini dile getirdiler. Maçın başlamasına kısa bir süre kala başlayan tepkiler, maçın başlaması ile devam etti. Sosyal medya kullanıcıları, TRT spikerinin sürekli “Yayın hakkını alabilmek için çok çabaladık. TL üzerinden anlaşmak için gecikme yaşandı” şeklindeki sözlerine “Bu başarı değil görev” şeklinde eleştiri getirdiler. Spikerin savunması da inandırıcı bulunmadı.

LUCESCU FATİH TERİM’İ GEÇEMEDİ

UEFA Uluslar Ligi’nde mücadele edene A Milli Futbol Takımı, dün oynadığı ilk maçta Rusya’ya 2-1 mağlup oldu. Ay-yıldızlıların teknik patronu Mircea Lucescu, milliler ile çıktığı ilk 10 maçta 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı.

Milli takım, bu maçlarda 12 gole imza atarken kalesinde ise 17 gol gördü. Lucescu, bu istatistiği ile Fatih Terim'in 2013 yılındaki milli takım döneminin gerisinde kaldı. Terim, o dönemde ay-yıldızlılarla çıktığı ilk 10 karşılaşmada 8 galibiyet elde ederken, 2 de mağlubiyet aldı. Bu dönemde milli takım, rakip fileleri 19 kez havalandırırken, kalesinde 7 gole engel olamadı.

Mircea Lucescu’nın A Milli Futbol Takımı ile ilk 10 maçı şu şekilde:

2018 Dünya Kupası Elemeleri: Ukrayna: 2 – Türkiye: 0

2018 Dünya Kupası Elemeleri: Türkiye: 1 – Hırvatistan: 0

2018 Dünya Kupası Elemeleri: Türkiye: 0 – İzlanda: 3

2018 Dünya Kupası Elemeleri: Finlandiya: 2 – Türkiye: 2

Hazırlık maçı: Romanya: 2 – Türkiye: 0

Hazırlık maçı: Türkiye: 2 – Arnavutluk: 3

Hazırlık maçı: Türkiye: 1 – İrlanda: 0

Hazırlık maçı: Karadağ: 2 – Türkiye: 2

Hazırlık maçı: Türkiye: 2 – İran: 1

Hazırlık maçı: Tunus: 2 – Türkiye: 2

Fatih Terim’in 2013 yılında Milli Takım ile çıktığı 10 karşılaşma şöyle:

2014 Dünya Kupası Elemeleri: Türkiye: 5 – Andorra: 0

2014 Dünya Kupası Elemeleri: Romanya: 0 – Türkiye:2

2014 Dünya Kupası Elemeleri: Estonya: 0 – Türkiye: 2

2014 Dünya Kupası Elemeleri: Türkiye: 0 – Hollanda: 2

Hazırlık maçı: Türkiye: 1 – Kuzey İrlanda: 0

Hazırlık maçı: Türkiye: 2 – Belarus: 1

Hazırlık maçı: Türkiye: 2 – İsveç: 1

Hazırlık maçı: İrlanda: 1 – Türkiye: 2

Hazırlık maçı: Honduras: 0 – Türkiye: 2

Hazırlık maçı: ABD: 2 – Türkiye: 1