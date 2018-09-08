Mircea Lucescu, Fatih Terim’in arkasında kaldı

UEFA Uluslar Ligi'nde mücadele edene A Milli Futbol Takımı, dün oynadığı ilk maçta Rusya'ya 2-1 mağlup oldu. Ay-yıldızlıların teknik patronu Mircea Lucescu, milliler ile çıktığı ilk 10 maçta 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı.

Milli takım, bu maçlarda 12 gole imza atarken kalesinde ise 17 gol gördü. Lucescu, bu istatistiği ile Fatih Terim’in 2013 yılındaki milli takım döneminin gerisinde kaldı. Terim, o dönemde ay-yıldızlılarla çıktığı ilk 10 karşılaşmada 8 galibiyet elde ederken, 2 de mağlubiyet aldı. Bu dönemde milli takım, rakip fileleri 19 kez havalandırırken, kalesinde 7 gole engel olamadı.

Mircea Lucescu'nın A Milli Futbol Takımı ile ilk 10 maçı şu şekilde:

2018 Dünya Kupası Elemeleri: Ukrayna: 2 – Türkiye: 0

2018 Dünya Kupası Elemeleri: Türkiye: 1 – Hırvatistan: 0

2018 Dünya Kupası Elemeleri: Türkiye: 0 – İzlanda: 3

2018 Dünya Kupası Elemeleri: Finlandiya: 2 – Türkiye: 2

Hazırlık maçı: Romanya: 2 – Türkiye: 0

Hazırlık maçı: Türkiye: 2 – Arnavutluk: 3

Hazırlık maçı: Türkiye: 1 – İrlanda: 0

Hazırlık maçı: Karadağ: 2 – Türkiye: 2

Hazırlık maçı: Türkiye: 2 – İran: 1

Hazırlık maçı: Tunus: 2 – Türkiye: 2

Fatih Terim'in 2013 yılında Milli Takım ile çıktığı 10 karşılaşma şöyle:

2014 Dünya Kupası Elemeleri: Türkiye: 5 – Andorra: 0

2014 Dünya Kupası Elemeleri: Romanya: 0 – Türkiye:2

2014 Dünya Kupası Elemeleri: Estonya: 0 – Türkiye: 2

2014 Dünya Kupası Elemeleri: Türkiye: 0 – Hollanda: 2

Hazırlık maçı: Türkiye: 1 – Kuzey İrlanda: 0

Hazırlık maçı: Türkiye: 2 – Belarus: 1

Hazırlık maçı: Türkiye: 2 – İsveç: 1

Hazırlık maçı: İrlanda: 1 – Türkiye: 2

Hazırlık maçı: Honduras: 0 – Türkiye: 2

Hazırlık maçı: ABD: 2 – Türkiye: 1