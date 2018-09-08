Milli maçtaki yayın krizinin detayı ortaya çıktı! Erdoğan istedi, TRT teklif yaptı…

Türkiye'nin Rusya'yla dün gece Trabzon'da oynadığı UEFA Uluslar Ligi maçındaki ‘yayın krizi'nin detayları ortaya çıktı.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın isteğiyle TRT'nin pazarlık masasına oturduğu ve TRT'nin yaptığı teklifin son anda teklif edildiği öğrenildi.

Maçın başlamasına kısa bir süre kala hiçbir kanal karşılaşmanın yayın haklarını almamıştı. TRT, Rusya'nın 2-1'lik galibiyetiyle sonuçlanan maçın üçüncü dakikasından itibaren yayına girmişti.

Cumhuriyet Gazetesi’nde yer alan habere göre, yeni oynanmaya başlayan UEFA Uluslar Ligi'ni, ülke ulusal takımlarının 2020 Avrupa Şampiyonası elemeleri ve play-off maçlarıyla birlikte satmak isteyen CAA11 adlı şirket, Türkiye'de hiçbir kanaldan teklif alamadı.

Türkiye Rusya maçı öncesi yaşanan yayın krizi son dakikada çözüldü ama TRT`ye tepki yağdı Türkiye'nin Rusya ile oynayacağı maç yayın krizi nedeniyle iki dakika gecikmeli yayınlandı. Son ana kadar yayıncısının belli olmadığı Türkiye-Rusya maçı, TRT'den canlı ekranlara geldi. Ancak yayının son ana kadar alınamaması futbolseverlerin büyük tepkisini çekti. TRT'ye eleştiri yağdı. İlgili Haberi Oku

CAA11, tüm paket için 20 milyon avroluk bir fiyat belirledi. TRT, TFF ve Erdoğan'ın isteğiyle pazarlık masasına oturdu. TRT'nin son anda 10-12 milyon avroluk bir teklif sunduğu ancak UEFA'nın yayın haklarını elinde bulunduran çok uluslu şirketin teklifi son ana kadar kabul etmediği öğrenildi.

Maçın başlamasına saniyeler kala ise el sıkışıldı ve TRT üçüncü dakikadan itibaren mücadeleyi canlı yayınladı.

Karşılaşmanın spikeri Erdoğan Arıkan, maç içerisinde sıklıkla, yayına geç başlanmasının sebebinin yayın hakları için Türk Lirası üzerinden anlaşma gayreti olduğunu söyledi.

Arıkan, yapılan anlaşmayla birlikte Türkiye'nin maçlarının dört yıl boyunca TRT'de yayınlanacağını açıkladı.

Milli maçta sahaya atılan konfetilere süpürgeli çözüm Trabzon'da oynanan Türkiye-Rusya maçı öncesinde sahaya atılan konfetileri kadın temizlikçiler ellerindeki süpürgelerle temizledi. İlgili Haberi Oku