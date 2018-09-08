Martin O’Neill ile Ryan Giggs arasındaki esrarengiz diyalog! Giggs şoke oldu ama neden?

SÖZCÜ SKOR / DIŞ HABERLER UEFA Uluslar Ligi’nde B Ligi 4. Grup ilk mücadelesinde Galler, İrlanda Cumhuriyeti’ni 4-1’lik skorla mağlup ederken müsabakanın ardından iki teknik direktör arasında yaşanan gizemli diyalog merak uyandırdı!

Galler Milli Takımı’nın teknik direktörü Manchester United’ın efsane sol kanat oyuncusu Ryan Giggs ile deneyimli teknik direktör Martin O’Neill maçın ardından bir araya gelirken ikilinin tokalaştığı esnada O’Neill, Giggs’in kulağına bir şeyler söyledi.

O'Neill: “Good game Ryan, but did you know that you can't breathe and swallow at the same time.” Giggs: pic.twitter.com/tVp5F7dxrK — (@YanitedDave) 8 Eylül 2018

O’Neill’in söyledikleri üzerine yüz ifadesi değişen ve şaşkınlığa uğradığı açıkça görülen Ryan Giggs’in tepkileri sosyal medyayı salladı. 44 yaşındaki eski futbolcunun şoke olmuş hali üzerine sosyal medyada eğlenceli bir “Acaba Martin O’Neill, Ryan Giggs’e ne söylemiş olabilir” tartışması başladı. Giggs’in kulağına söylenenler hala gizemini koruyor…

Sosyal medyada taraftarlar ise diyalog hakkında bazı tahminlerde bulundu:

“İyi maçtı Ryan, bu arada aynı anda hem nefes alıp hem yutkunamayacağını biliyor muydun?”

“Bruce Willis aslında başından beri ölüydü.”

“Ona Ryan ve Giggsy yerine, Giggs diye hitap etmiş olmalı!”

“İyi maçtı Ryan, peki hangisi daha ağırdır, bir kilo pamuk mu, bir kilo demir mi?”

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