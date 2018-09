Martin O’Neill ile Ryan Giggs arasındaki esrarengiz diyalog! Giggs şoke oldu ama neden?

SÖZCÜ SKOR / DIŞ HABERLER UEFA Uluslar Ligi’nde B Ligi 4. Grup ilk mücadelesinde Galler, İrlanda Cumhuriyeti’ni 4-1’lik skorla mağlup ederken müsabakanın ardından iki teknik direktör arasında yaşanan gizemli diyalog merak uyandırdı!

Galler Milli Takımı’nın teknik direktörü Manchester United’ın efsane sol kanat oyuncusu Ryan Giggs ile deneyimli teknik direktör Martin O’Neill maçın ardından bir araya gelirken ikilinin tokalaştığı esnada O’Neill, Giggs’in kulağına bir şeyler söyledi.

O'Neill: “Good game Ryan, but did you know that you can't breathe and swallow at the same time.”

Giggs: pic.twitter.com/tVp5F7dxrK

