Lucescu emekli olsun

Millilerimiz maalesef daha takım olamadı. Takım olmak ne demek? Topa sahip olan, sahadaki kontrolü elinde bulunduran, sistem ve taktiği belli olan, bloklar arasında kopma olmadan oyunu 35 metre mesafede oynayarak birlikte hücum eden demektir.

Dahası da var; top rakibe geçince de takım halinde defansif pozisyon alınmalı. Milli Takımımıza baktığımız zaman maalesef bunların hiçbirini göremiyoruz. Dün Ruslar tam bir takım oyunu oynayarak henüz bir arada oynama eksikliği çeken takımımıza minik bir ders verdi. Maçı izleyenler hangi sistem ve taktikle oynadığını anladı. Uzun süredir milli takımın başında bulanan bir hoca hâlâ sistem olarak nasıl oynanması gerektiğini futbolculara öğretememişse bu saatten sonra öğretmesi mümkün değil.

Bana göre mukavelesi bittiği zaman Lucescu ile yollar ayrılmalı, takım oyununu aşılayabilecek, kimlik kazandıracak, taktik ve sistemini kısa sürede sahada başarılı uygulatabilecek hocalarımız var. Şenol Güneş gibi birçok yerli hocamız milli takıma hizmet verebilir. Zaten çoktan emekli olmuş, tüm heyecanını, kazanma hırsını, mücadele gücünü kaybetmiş Lucescu'dan fazlasını beklemek de hayalcilik olurdu.

En büyük problemimiz futbolun gizli silahı olan dönen toplar. Mehmet Topal ve Okay ne kendi defanslarından dönen topları alıp hızlı hücum başlatabiliyorlar ne de rakipten dönen topları alıp takımın kontratak yemesini engelleyebiliyorlar. Rakip istediği gibi kontratak yapabildi, çok pozisyon buldu ve goller attı. Bir de hücumdan dönen toplara sahip olunca baskın hücum yaparak kontrolsüz çıkan milli takımımıza karşı çok pozisyon üretti. Her iki takımın da sol bekleri zayıftı. Lucescu çift santrfora geçip sağdan etkili ataklar yaptırıp ortalar ile sonuca gitmesi gerekirken kenardan izlemekle yetindi.

Sanırım gözleri görmüyor, yardımcıları da uyarmıyor. Millilerimiz merkezden akın yapamadı, sağdan Cengiz ve Şener ile etkili olmaya çalıştı. Doğal olarak Cenk rakip defans tarafından iyi marke edildiği için topla buluşamıyor ve gol üretemiyor. Trabzon şehrine teşekkür edelim. Tribünleri doldurup Milli Takımımıza büyük destek verdiler.

Yazarın Diğer Yazıları