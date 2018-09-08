İsveç Türkiye maçı ne zaman? Uluslar Ligi maçı hangi kanalda, saat kaçta?

UEFA tarafından ilk kez bu sene düzenlenen Uluslar Kupası ikinci maçında Türkiye İsveç’e konuk oluyor. İlk maçta Rusya’ya 2-1 mağlup olan A Milli Futbol Takımı’mız bu kez hanesine 3 puanı yazdıran taraf olmak istiyor. Avrupa Ligi B Ligi 2. Grupta yer alan 3. takım olan İsveç ise ilk kez Uluslar Ligi maçına çıkacak. Milli takımımız sahadan galibiyet ile ayrılabilecek mi merak ediliyor. Bir diğer merak konusu ise “İsveç Türkiye hangi kanalda, saat kaçta?” İşte, Uluslar Ligi maçı hakkında tüm detaylar…

İSVEÇ TÜRKİYE NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

A Milli Takımımız ile İsveç’in karşı karşıya geleceği UEFA Avrupa Uluslar Ligi mücadelesi 10 Eylül Pazartesi günü oynanacak. İsveç’in Solna kentindeki Friends Arena’nın ev sahipliği yapacağı karşılaşma TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

TÜRKİYE MİLLİ TAKIM KADROSU

Kaleciler: Gökhan Akkan (Çaykur Rizespor), Serkan Kırıntılı (Atiker Konyaspor), Sinan Bolat (Royal Antwerp)

Savunma: Çağlar Söyüncü (Leicester City), Ertuğrul Ersoy (Bursaspor), Hasan Ali Kaldırım, Şener Özbayraklı (Fenerbahçe), Kaan Ayhan (Fortuna Düsseldorf), Mehmet Zeki Çelik (Lille), Mert Müldür (Rapid Wien), Ömer Bayram (Akhisarspor)

Orta saha: Abdülkadir Ömür, Yusuf Yazıcı (Trabzonspor), Berkay Özcan (Stuttgart), Cengiz Ünder (Roma), Emre Akbaba (Galatasaray), Mahmut Tekdemir (Medipol Başakşehir), Mehmet Topal (Fenerbahçe), Oğuzhan Özyakup (Beşiktaş), Okay Yokuşlu (Celta Vigo), Tarkan Serbest (Kasımpaşa), Hakan Çalhanoğlu (Milan), Serdar Gürler (Huesca), Yunus Mallı (Wolfsburg)

Forvet: Cenk Tosun (Everton), Enes Ünal (Real Valladolid)

İSVEÇ TÜRKİYE MAÇI BİLETİ SATIŞA ÇIKTI

Türkiye Futbol Federasyonu, (TFF) resmi sitesi üzerinden yapılan açıklama ile 10 Eylül 2018 tarihinde UEFA Uluslar Ligi kapsamında deplasmanda oynanacak olan İsveç karşılaşmasının biletlerinin satışa çıktığını duyurdu.

TFF tarafından yapılan açıklama şöyle;

“A Milli Takımımızın İsveç ile 10 Eylül 2018 Pazartesi günü deplasmanda oynayacağı UEFA Uluslar Ligi karşılaşmasının misafir takım tribünü öncelikli bilet satışı, Milli Takım Taraftar Kulübü Kırmızı üyeleri için başladı. İsveç’in Solna kentindeki Friends Arena’nın ev sahipliği yapacağı ve TSİ 21.45’te (yerel saatle 20.45) başlayacak karşılaşma için Milli Takım Taraftar Kulübü Kırmızı Üyeleri’nin öncelikli bilet satın alma hakkı üç gün devam edecek. Maçın bilet satışı, internet üzerinden sadece taraftarkulubu.tff.org sitesinden gerçekleşiyor. Biletler, ‘Teslimat noktası’ seçeneğiyle futbolseverlere ulaştırılacak. Teslimat noktasını önümüzdeki günlerde www.tff.org ve taraftarkulubu.tff.org sitelerinden öğrenebilirsiniz.”

Öte yandan İsveç-Türkiye maçının misafir takım tribünü bilet fiyatının 175 TL olduğu açıklandı.

TÜRKİYE İSVEÇ 11. KEZ KARŞI KARŞIYA

Türkiye’nin yarın İsveç’le yapacağı UEFA Uluslar B Ligi mücadelesiyle, iki ülke A milli futbol takımları 11. kez karşı karşıya gelecek.

İki ülke milli takımları arasında 5’i resmi, 5’i özel geride kalan 10 maçta Türkiye 4, İsveç 2 galibiyet alırken, 4 maçta da eşitlik bozulmadı.

Türkiye bu maçlarda 12 gol atarken, kalesinde ise 11 gol gördü.

Mircea Lucescu: `Beceremezsem Allah`a ısmarladık` A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Mircea Lucescu, İsveç maçı öncesi düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. İlgili Haberi Oku

SON MAÇ ANTALYA’DA OYNANDI

Türkiye ile İsveç son kez 24 Mart 2016 tarihinde Antalya’da özel maçta karşılaştı. Müsabakayı ay-yıldızlı ekip Cenk Tosun’un 32 ve 81. dakikada attığı gollerle 2-1 kazandı.

İsveç’in tek golünü ise 55. dakikada Kim Kallström kaydetti.

.