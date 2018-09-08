İsveç Türkiye maçının hakemi belli oldu

Türkiye A Milli Futbol Takımı’nın, UEFA Uluslar B Ligi 2. Grup’ta İsveç ile 10 Eylül Pazartesi günü deplasmanda oynayacağı maçta İspanyol hakem Jesus Gil Manzano görev yapacak. Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, İsveç’in Solna kentindeki Friends Arena’da oynanacak ve TSİ 21.45’te başlayacak karşılaşmayı İspanya Futbol Federasyonundan Jesus Gil Manzano yönetecek.

Manzano’nun yardımcılıklarını Angel Nevado Rodriguez ve Juan Yuste üstlenirken, dördüncü hakem Inigo Prieto Lopez De Cerain olacak.