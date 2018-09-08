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İsveç Türkiye maçının hakemi belli oldu
Uefa

İsveç Türkiye maçının hakemi belli oldu

Türkiye'nin deplasmanda İsveç ile oynayacağı UEFA Uluslar B Ligi 2. Grup maçının hakemi açıklandı.

8 Eylül 2018 14:36

Türkiye A Milli Futbol Takımı’nın, UEFA Uluslar B Ligi 2. Grup’ta İsveç ile 10 Eylül Pazartesi günü deplasmanda oynayacağı maçta İspanyol hakem Jesus Gil Manzano görev yapacak. Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, İsveç’in Solna kentindeki Friends Arena’da oynanacak ve TSİ 21.45’te başlayacak karşılaşmayı İspanya Futbol Federasyonundan Jesus Gil Manzano yönetecek.

Manzano’nun yardımcılıklarını Angel Nevado Rodriguez ve Juan Yuste üstlenirken, dördüncü hakem Inigo Prieto Lopez De Cerain olacak.

Son güncelleme 14:36 | 8 Eylül 2018
isveç isveç türkiye Jesus Gil Manzano türkiye
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