İsmet Badem’in ardından

Türk sporunun en büyük ayıplarından birisidir; Yakovos Bilek'i tanımamak. Hayatı ansiklopedilere sığmaz ama kısaca özetlemek gerekirse; “Türkiye'de basketbolun temellerini atan adamdır” kendisi. Temelini attığı basketbolda inşaata fırsat bulamamış bunu ancak gitmek zorunda kaldığı Almanya'da gerçekleştirmiştir.

Tarihimizin utançlarından olan 6-7 Eylül olaylarının ardından sığındığı Almanya'da modern basketbolun temellerini atmış, ülke sporunun simgelerinden olmuştur. Adına halen turnuvalar bile düzenlenir.

Bizim basketbolcular adını bile bilmez belki ancak Almanlar her daim ismini saygıyla anarlar. Yani 6 Eylül sadece bir utancın yıldönümü değil, Türk basketbolunun da kara günüdür. Kaderin acı bir cilvesi olmalı ki bu tarih, önceki gün geçirdiği trafik kazası sonucu aramızdan ayrılan İsmet Badem ile daha acı bir anlama dönüştü.

Çünkü 6 Eylül günü aramızdan ayrılan Badem, bir spor yorumcusu olmanın çok ötesinde birisiydi. 1972'de Samsunspor'da yıldızı parlayan İsmet Badem, izleyen yıllarda Fenerbahçe ve Beşiktaş formaları da giydi. 1990'lı yılların başından itibaren televizyonlardan naklen yayınlanan basketbol maçlarında Murat Murathanoğlu'nun sunduğu basketbol maçlarındaki yorumlarıyla ün kazanan Badem özelikle gençlerin sevgilisi oldu.

Hayatı, kaleme aldığı ‘Ben İsmet Badem'e de sığmadı ama “Türkiye'ye basketbolu sevdiren adam” oldu. Bugün Türkiye'de basketbol ilgiyle izlenip, oynanıyorsa bunda en büyük katkılardan birisi hiç kuşkusuz

İsmet Badem'e ait. Ruhu şad olsun…

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