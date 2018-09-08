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İngiltere İspanya maçı hangi kanalda, saat kaçta? İşte, yayınlayacak kanallar…
Milli Takımlar

İngiltere İspanya maçı hangi kanalda, saat kaçta? İşte, yayınlayacak kanallar…

Uluslar Ligi A Ligi 4. grup maçında İngiltere İspanya karşı karşıya geliyor. İki dev takımın mücadelesinde yıldız futbolcular da sahada olacak. Peki, İngiltere İspanya Uluslar Kupası ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

8 Eylül 2018 18:56

UEFA Uluslar Kupası’nda İngiltere İspanya mücadelesi nefesleri kesecek. Avrupa’nın iki güçlü ekibinin mücadelesini kaçırmak istemeyen futbol severler, İngiltere İspanya maçı hangi kanalda, saat kaçta, nasıl canlı izlenir gibi sorulara yanıt arıyor. İşte, İngiltere İspanya maçını yayınlayacak kanallar…

İNGİLTERE İSPANYA MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

UEFA Uluslar Kupası A grubu 4. Lig’de mücadele eden İngiltere İspanya karşılaşması 21:45’te başlayacak. Türkiye’de henüz bir yayıncısı bulunmayan karşılaşma hakkında bir gelişme olduğu andan itibaren haberimizin içerisinde yer alacak.

İNGİLTERE İSPANYA MAÇI HANGİ KANALDA?

Sky Sports Main Event (Birleşik Krallık), Sky Ultra (Birleşik Krallık), Sport 1 (Çekya), Sport 1 (Macaristan), SportKlub (BiH), SportKlub (Hırvatistan), SportKlub (Karadağ), SportKlub (Sırbistan), SportKlub (Slovenya), Sport TV (Portekiz), Virgin Media Three, ESPN (Amerika Birleşik Devletleri), UniMas (Amerika Birleşik Devletleri), Univision Deportes, L'Equipe TV (Fransa), UTV, STV (İskoçya), ITV (İngiltere)TMC (Fransa), Canale 5 (İtalya), CMore Live (İsveç), Cosmo Sport 1, Futbol 2 (Ukrayna), Match TV (Rusya), Sky Sports Football (Birleşik Krallık), TVE La 1, TVP Sport (Baltık Devletleri), Viasat Jalkapallo (Finlandiya)

İNGİLTERE İSPANYA MAÇI MUHTEMEL İLK 11’İ

İngiltere: Pickford; Stones, Maguire, Walker; Shaw, Trippier, Henderson, Alli, Lingard; Rashford, Kane

İspanya: De Gea; Carvajal, Ramos, Nacho, Alonso; Busquets, Thiago, Saul, Asensio, Isco; Morata

Son güncelleme 20:26 | 8 Eylül 2018
Hangi kanalda İngiltere İspanya saat kaçta
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