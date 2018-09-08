Hentbolda olaylı maçta Erkekler Süper Kupa’nın sahibi Beşiktaş oldu!

Hentbolda Erkekler Süper Kupa’yı Göztepe’yi 30-25 yenen Beşiktaş Mogaz kazandı. Lig şampiyonu ve Türkiye Kupası sahibi Beşiktaş Mogaz ile Türkiye Kupası finalisti Göztepe, Süper Kupa maçında karşı karşıya geldi. Tribün olayları ve sahaya atılan yabancı maddeler nedeniyle iki kez duran maçı Beşiktaş 30-25 kazandı.

THF Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmanın ilk devresini 14-12 önde tamamlayan siyah-beyazlı ekip, rakibini 30-25 mağlup ederek üst üste 5’inci, toplamda ise 15. kez kupayı kazanma başarısı gösterdi. Beşiktaş Mogaz’da 9 gol atan Ramazan Döne, karşılaşmanın en skorer ismi oldu. Karşılaşma iki kez durdu

Öte yandan, Süper Kupa maçında tribünlerde istenmeyen görüntüler de yaşlandı. Küfürlü tezahüratlar ve atılan patlayıcı maddeler nedeniyle karşılaşma ilk devre iki kez dururken, müsabakaya toplamda yaklaşık 15 dakika ara verildi.

Karşılaşmanın 8. ve 10. dakikalarında iki kez anons yapılarak taraftarlardan sakin olmaları istendi. Göztepeli oyuncular ve karşılaşmanın hakemleri Yunis Tokmak ve Serdar Özen, ikinci anonsun ardından soyunma odasına gitti.

Uygun ortamın sağlanmasının ardından oyuncular ve karşılaşmanın hakemleri tekrar sahaya gelirken, müsabakaya kaldığı yerden devam edildi. Bu sonucun ardından Beşiktaş, Süper Kupa’yı üst üste 5. kez, toplamda ise 15. kez müzesine götürmeyi başardı. Salon: THF

Hakemler: Yunis Tokmak, Serdar Özen

Beşiktaş Mogaz: Taner Günay, Pribak, Baran Nalbantoğlu 1, Tolga Özbahar 5, Lasica 4, Nuic 3, Ramazan Döne 9, Özgür Sarak 2, Krsmancic 2, Tomic 3, Buljubasic, Mehmet Demirezen 1

Göztepe: Yunus Özmusul, Enis Harun Hacıoğlu 2, Erdoğan Süper 1, Görkem Biçer 4, Tuğberk Çatkın 1, Adnan Diri 2, Tahir İlkbahar 3, Atilla Zaman, Halil İbrahim Öztürk 8, Enes Gümüşok 2, Murat Sekmen 2

Devre: 14-12

Diskalifiye: Adnan Diri (Göztepe)

İki dakika cezası alanlar: Tolga Özbahar, Ramazan Döne 2, Buljubasic (Beşiktaş Mogaz)