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Galatasaray’ın devre arası planı ortaya çıktı! İki yıldız gidiyor, iki forvet geliyor…
Galatasaray

Galatasaray’ın devre arası planı ortaya çıktı! İki yıldız gidiyor, iki forvet geliyor…

Sarı-kırmızılı kurmaylar, Belhanda ve Feghouli’nin menajerlerine “Kendinize kulüp bulun” mesajını iletti. Bu futbolculardan gelecek bonservis ve açılacak bütçe ile iki santrafor alınacak

8 Eylül 2018 10:45

Mesut YILDIRIM – SÖZCÜ SKOR / Yaz transfer dönemine beklenen santrfor takviyesini yapamayan Galatasaray'da çalışmalar sürüyor.

Yönetim ve teknik heyet, takım kurgusu üzerinden çalışmalar yapıyor. İzlenen oyuncular raporlanıyor, eldeki isimler değerlendiriliyor. Hem gidecek hem de gelecek oyuncuların belirlenmesine uğraşılıyor. Buna yönelik sürpriz bir çalışmaya SÖZCÜ ulaştı. Galatasaray, Younes Belhanda ve Sofianne Feghouli'yi devre arasında elden çıkarabilir.

Sarı kırmızılı idareciler, Belhanda ve Feghouli'nin menajerleriyle iletişime geçip kulüp arayışına başlamalarını istedi. Devre arasında bu iki futbolcuyu satmak ya da en kötü ihtimalle kiralık yollamak isteyen Galatasaray yönetimi, böylece yeni transferlere de bütçe oluşturacak.

Bu kararda etkili olan unsur ise Fatih Terim'in “Bir değil iki santrfor gelmeli” yönündeki raporu. Terim, Şampiyonlar Ligi'ndeki durum ne olursa olsun Süper Lig'e büyük önem veriyor.

Alınacak isimlerden ilki belli: Anthony Modeste. 31 Ağustos'a yetiştirilemeyen Fransız golcü, yaptığı paylaşımlarla transfer sinyali vermiş, Başkan Mustafa Cengiz de “Ocak ayında neden olmasın” demişti.

Fatih Terim ve yardımcıları, ‘scout' ekibinin belirlediği gelecek vaat eden isimleri inceleyecek. Transfer piyasasındaki fırsatlar da değerlendirilecek. Belhanda ve Feghouli'den gelecek ve açılacak maaş bütçesiyle transferler yapılacak.

07 Eylül 2018 Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim isyan etti: Bu işten sıkıldım ben... Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim,yabancı sınırı ve forvet transferi hakkında konuştu. Fatih Terim, transfer sürecinde ellerinden geleni yaptıklarını belirtirken, yabancı kuralının tartışılmasından artık sıkıldığını söyledi. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 10:47 | 8 Eylül 2018
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