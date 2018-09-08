Galatasaray’ın devre arası planı ortaya çıktı! İki yıldız gidiyor, iki forvet geliyor…

Mesut YILDIRIM – SÖZCÜ SKOR / Yaz transfer dönemine beklenen santrfor takviyesini yapamayan Galatasaray'da çalışmalar sürüyor.

Yönetim ve teknik heyet, takım kurgusu üzerinden çalışmalar yapıyor. İzlenen oyuncular raporlanıyor, eldeki isimler değerlendiriliyor. Hem gidecek hem de gelecek oyuncuların belirlenmesine uğraşılıyor. Buna yönelik sürpriz bir çalışmaya SÖZCÜ ulaştı. Galatasaray, Younes Belhanda ve Sofianne Feghouli'yi devre arasında elden çıkarabilir.

Sarı kırmızılı idareciler, Belhanda ve Feghouli'nin menajerleriyle iletişime geçip kulüp arayışına başlamalarını istedi. Devre arasında bu iki futbolcuyu satmak ya da en kötü ihtimalle kiralık yollamak isteyen Galatasaray yönetimi, böylece yeni transferlere de bütçe oluşturacak.

Bu kararda etkili olan unsur ise Fatih Terim'in “Bir değil iki santrfor gelmeli” yönündeki raporu. Terim, Şampiyonlar Ligi'ndeki durum ne olursa olsun Süper Lig'e büyük önem veriyor.

Alınacak isimlerden ilki belli: Anthony Modeste. 31 Ağustos'a yetiştirilemeyen Fransız golcü, yaptığı paylaşımlarla transfer sinyali vermiş, Başkan Mustafa Cengiz de “Ocak ayında neden olmasın” demişti.

Fatih Terim ve yardımcıları, ‘scout' ekibinin belirlediği gelecek vaat eden isimleri inceleyecek. Transfer piyasasındaki fırsatlar da değerlendirilecek. Belhanda ve Feghouli'den gelecek ve açılacak maaş bütçesiyle transferler yapılacak.

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