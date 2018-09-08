SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: Türkiye’yi yasa boğan olaya ilişkin Valilikten bir garip açıklama
Galatasaray’ı İstanbulspor karşısında galibiyete Muğdat Çelik taşıdı
Galatasaray

Galatasaray’ı İstanbulspor karşısında galibiyete Muğdat Çelik taşıdı

Galatasaray, hazırlık maçında İstanbulspor'u mağlup ederken, Muğdat Çelik sergilediği performansla galibiyetin mimarı oldu.

8 Eylül 2018 15:03

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig’in 5. haftasında Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıkları kapsamında İstanbulspor ile yaptığı özel karşılaşmayı 2-1 kazandı. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri’nde oynanan karşılaşmada Galatasaray, İsmail Çipe (Dk. 74 Batuhan Şen), Mariano (Dk. 46 Ahmet Çalık), Rodrigues (Dk. 80 Serkan Sefil), Selçuk İnan (Dk. 57 Mikail Okyar), Sinan Gümüş (Dk. 46 Eren Derdiyok), Donk, Ndiaye (Dk. 65 Metehan Mertöz), Fernando (Dk. 46 Celil Yüksel), Ozan Kabak, Yuto Nagatomo ve Muğdat Çelik kadrosuyla mücadele etti.

Galatasaray’ın gollerini 11. ve 34. dakikada Muğdat Çelik kaydetti. İstanbulspor’un tek golü ise karşılaşmanın 64. dakikasında Şiyar Kepir’den geldi. Sol ayak altında ödemi bulunan Maicon mücadelede yer almazken, günü tedavi ve özel program dahilinde çalışarak geçirdi.

Galatasaray, Kasımpaşa maçının hazırlıklarına 1 günlük aranın ardından pazartesi günü yapacağı çift antrenmanla devam edecek.

Son güncelleme 16:59 | 8 Eylül 2018
galatasaray İstanbulspor Muğdat Çelik
GÜNÜN MAÇLARI
Antalyaspor
Yarın - 19:00
-
Sivasspor
Kasimpasa S.K.
Yarın - 16:00
-
Alanyaspor
TÜMÜNÜ GÖR

İDDAA

Beşiktaş
Türkiye Spor Toto Süper Lig 15.09.2018 - 20:00 Rotterdam Splatz
Yeni Malatyaspor