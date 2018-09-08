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FIFA 19’da Beşiktaş sürprizi! Fikret Orman ve Pepe…
Beşiktaş

FIFA 19’da Beşiktaş sürprizi! Fikret Orman ve Pepe…

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman ve yıldız savunma oyuncusu Pepe'nin imza töreninde çektirdikleri fotoğrafın FIFA 19'da kullanıldığı ortaya çıktı, sosyal medya çalkalandı.

8 Eylül 2018 18:39

Dünyada milyonlarca oyunsever ve futbolseverin favori oyunları arasında yer alan serinin yeni oyunu FIFA 19’da Beşiktaş sürprizi dikkat çekti. EA Game Changers Türkiye ekibinden “Kırmızı Kep” adlı yayıncının FIFA 19 tanıtımı sırasında oyunun ana menüsünde yer alan “Kulüp Transferleri” seçeneğinde kullanılan görsel dikkatli futbolseverlerin ve özellikle Beşiktaş taraftarlarının gözünden kaçmadı.

EA Sports’un yeni oyunda bahsi geçen seçenek için Pepe ve Fikret Orman’ın fotoğrafını kırparak kullandığı görüldü. BJK TV’nin resmi Twitter hesabı da görseli “EA Sports, FIFA 19’un “Kulüp Transferleri” görselinde Başkanımız Fikret Orman ve yıldız oyuncumuz Pepe’nin fotoğrafını kullandı” ifadesiyle paylaşırken siyah-beyazlı kulübün resmi Twitter hesabı da konuyla ilgili olarak bir paylaşımda bulundu.

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Son güncelleme 23:08 | 8 Eylül 2018
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