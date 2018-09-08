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Fenerbahçe’nin futbol akademisi projesinde şok gerçek
Fenerbahçe

Fenerbahçe’nin futbol akademisi projesinde şok gerçek

Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım'ın planladığı ve yeni başkan Ali Koç'un rafa kaldırdığı "Siyah Çoraplılar Futbol Akademisi" projesi için satın alınan arazinin imar izni olmadığı ortaya çıktı

8 Eylül 2018 10:22

Aziz Yıldırım'ın seçim sürecindeki en güvendiği kozlardan ‘Siyah Çoraplılar Futbol Akademisi' projesi hayata geçmeden sonlandı.

Scouting çalışmalarıyla ilgili Gebze'de tesis yapılacağı ve tesisin adı “3 Temmuz Futbol Akademisi” olacağı açıklanırken, başkan Ali Koç bu projeyi mecburen hayata geçmeden rafa kaldırdı.

Vatan Gazetesi’nde yer alan habere göre; Yıldırım'ın Gebze'de aldığı arazinin sit alanı olduğundan imar izninin bulunmadığı ortaya çıktı. Araziye çivi bile çakmanın yasak olduğu öğrenildi.

Mevcut ekonomik koşullardan dolayı bu projeyi uygulamaya koymanın imkansız olduğu belirtilse de başkan Koç'un altyapıya destek verecek başka bir planla camianın karşısına çıkması bekleniyor.

Dövizdeki artış kulübün kasasına ciddi külfet olurken başkan Ali Koç'un frene bastığı ilk proje Fenerbahçe Üniversitesi olmuştu.

Mevcut koşullarla bunun mümkün olmadığını ve biraz daha beklenmesi gerektiğini savunan başkan, üniversitenin eğitim ve öğretime başlangıç tarihinin 1 yıl ertelendiğini duyurmuştu.

Son güncelleme 10:37 | 8 Eylül 2018
3 Temmuz Futbol Akademisi ali koç Aziz Yıldırım Siyah Çoraplılar Futbol akademisi
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