Fenerbahçe’nin eski yöneticisi Hakan Bilal Kutlualp’ın aracı gelin arabası oldu

Fenerbahçe’nin eski yöneticisi Hakan Bilal Kutlualp, Fenerbahçe taraftarı olduğu anlaşılan damat adayının ricasını kırmadı. Bornova’da Hakan Bilal Kutlualp’in arabasını gören taraftar, Fenerbahçe’nin eski yöneticisini sosyal medyadan buldu. Hakan Bilal Kutlualp’ten aracını gelin arabası olarak kullanmak için izin isteyen taraftar, amacına ulaştı. Hakan Bilal Kutlualp, aracını taraftara verirken, daha sonra Twitter hesabından gelin ve damada mutluluklar diledi.

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İşte Hakan Bilal Kutlualp’in aracının gelin arabası olarak kullanılmasını sağlayan o diyalog:

Hakan Bilal Kutlualp, daha sonra resmi Twitter hesabından çifte mutluluklar diledi.

Alex de Souza’nın Fenerbahçe’ye transferinde başrolde yer alan Hakan Bilal Kutlualp’in bu jesti sosyal medyada taraftarlardan alkış aldı.

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