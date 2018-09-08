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Fenerbahçe’de iskelet değişiyor! İşte Cocu’nun ideal 11’i
Fenerbahçe

Fenerbahçe’de iskelet değişiyor! İşte Cocu’nun ideal 11’i

Kanarya, milli aranın ardından ideal 11’ine kavuşacak. Hollandalı hoca, 4-3-3 sistemini uygularken saha dizilişinde savunmanın göbeğinde Reyes-Skrtel olacak. Omurgayı Jailson, Benzia ve Slimani tamamlayacak

8 Eylül 2018 10:01

Ali Koç'un başkanlığa seçilmesinden sonra futbol takımında büyük bir revizyona giden Fenerbahçe'de asıl kadro yeni şekilleniyor. Art arda kaybedilen 3 maçın ardından milli aranın yarayacağı sarı-lacivertlilerde Teknik Direktör Phillip Cocu, ideal 11'ini sahaya sürmeye hazırlanıyor.

Takımın omurgası olan merkez oyuncular, tamamen yeni transferlerden oluşuyor. Cocu'nun sistemi 4-3-3 olacak. Diego Reyes, savunmanın göbeğine yerleşecek. Meksikalı oyuncunun partneri Martin Skrtel olacak. Cocu, ön libero pozisyonunda Mehmet Topal'a şans verirken Jailson'u da oynatacak.

Yassine Benzia, merkez orta sahayı tamamlayacak. İslam Slimani ise 9 numarada gol silahı olacak. Bu omurgayı, kalede Harun Tekin, beklerde İsla ve Hasan Ali Kaldırım, kanatlarda da Ayew ile Valbuena tamamlayacak.

“BU İŞİ ÇÖZECEĞİZ”

Geçiş süreçlerinin sancılı olduğunu belirten Cocu, futbolcularıyla yaptığı toplantıda gelecek için umut aşıladı. Fenerbahçe'nin Hollandalı hocası, “Transferler, takımdan ayrılanlar ve yeni sisteme geçiş süreci nedeniyle uyum süreci sancılı geçti, ama bu işi çözeceğiz. Yeni oyuncuların kadroya katılmasıyla daha güçlü olacağız ve milli aradan sonra herkes sahada çok farklı bir Fenerbahçe görecek. Gücünüzün bilincinde olmalı ve inararak sahaya çıkmalısınız” dedi.

Son güncelleme 10:01 | 8 Eylül 2018
Fenerbahçe Phillip Cocu
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