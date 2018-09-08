Ersun Yanal’dan yabancı sınırı tartışmaları hakkında açıklama

Türk futbolunda yabancı sınırı tartışmaları devam ediyor. Fatih Terim’in ve Şenol Güneş’in ardından teknik direktör Ersun Yanal da yabancı sınırıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Resmi Twitter hesabından paylaşımda bulunan Yanal, şu ifadeleri kullandı:

“Yabancı sınırı, Türk gençlerinin önüne bir engel gibi sunuluyor. Oysa ki konuşulması gereken, altyapılarda daha iyi imkanlar sağlanarak, yetenekli gençlerin becerilerini nasıl geliştirebileceğimiz olmalı. Biz dünyanın en genç nüfusuna sahip ülkelerin başındayız, Avrupa’nın en genç toplumunu oluşturuyoruz. Buna rağmen Avrupa’nın en yaşlı ligine sahibiz. Peki neden? Yeteneksiz miyiz yoksa ilgisiz mi? Programsız mıyız umursamaz mı? Doğru soruları sormazsak doğru yanıtlara ulaşamayız. Öncelikli gündemimiz gençlerimize sunduğumuz olanakları tartışmak, onların gelişimini sağlamak ve rekabet edeceğimiz ülkelerin oyuncularına ihtiyaç duymayacağımız kaliteli oyuncuları üretmek olmalı. Daha da geç olmadan!”

Yabancı sınırı, Türk gençlerinin önüne bir engel gibi sunuluyor. Oysa ki konuşulması gereken, altyapılarda daha iyi imkanlar sağlanarak, yetenekli gençlerin becerilerini nasıl geliştirebileceğimiz olmalı. ++ — Ersun Yanal (@ersunyanal) 8 Eylül 2018

Öncelikli gündemimiz gençlerimize sunduğumuz olanakları tartışmak, onların gelişimini sağlamak ve rekabet edeceğimiz ülkelerin oyuncularına ihtiyaç duymayacağımız kaliteli oyuncuları üretmek olmalı. Daha da geç olmadan! — Ersun Yanal (@ersunyanal) 8 Eylül 2018

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