Denizlispor yine karıştı! Ege ekibinde sular durulmuyor

Geçtiğimiz haftalarda şampiyonluk kupalarının çöpe atılıp saksı yapıldığı ortaya çıkan Denizlispor’da transferlerle ilgili tartışma da bitmiyor. Transfer döneminde aylarca forvet arayan Denizlispor son gün lisansı çıkarılan Gbolahan Salami’nin sözleşmesinin forma bile giymeden feshedilmesi kriz yarattı. Geçen sezon ilk yarıda elinde yalnız golcü Yasin Ozan olan Denizlispor’da, devre arasında Mehmet Akyüz ve Eze transfer edilmesine rağmen Eze’nin sakatlığıyla yalnız Mehmet’e kaldı. Bu sezon da uzun arayışlar sonucu gelen Salami krizi yaşanınca Ege ekibinde hücum hattı yine tek başına Mehmet Akyüz’e emanet oldu.

Bir dakika bile oynamadan Türkiye`den ayrıldı Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Denizlispor, transfer döneminin son gününde lisansını çıkardığı Nijeryalı golcü Gbolahan Salami'nin sözleşmesini feshetti. İlgili Haberi Oku

DENİZLİSPOR 4 MAÇTA 1 GOL ATABİLDİ

Ligde 4 maçta yalnız 1 gol atabilen Denizlispor’da taraftarlar, sosyal medyada transfer politikasını eleştirip Salami’nin verim alınamayan Eze’nin transferinde kulübü büyük mali yükün altına sokan aynı menajer kanalıyla gelmesine tepki gösterdi. Denizli’de teknik direktör Osman Özköylü’nün futbolcularla ilgili yerel medyaya yaptığı iddia edilen, “Altınordu maçına çıkmadan kaybetmişiz. Yaşananlar benden gizlenmese o futbolcuları Denizli’de bırakırdım”, “Bana kalsa futbolcuların hepsini kadro dışı bırakırım” açıklamaları ise yalanlandı.

Kongre öncesi önünde karanlık tablo olan yeşil-siyahlılar, ay içinde borçlarını kapatıp kriterleri yerine getiremezse kulüp lisansını yenileyemeyecek. Lisans alamayan kulüplerin 3’er puanı silinecek.